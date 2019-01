Blindflug aufs Bankett: Laster bleibt im Schneetreiben stecken

Nur noch Schneeflocken gesehen hat ein Lkw-Fahrer am Freitagabend. Mit fatalen Folgen.

Oberding – Im dichten Schneetreiben waren am Freitabgend einige Straßen im Landkreis durchgängig weiß. Die Fahrbahnbankette waren kaum zu unterscheiden. Nach Angaben der Polizei Erding wurde das einem 52-jährigen Lastwagenfahrer zum Verhängnis. Der Pole fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Flughafentangente in Richtung A 94. In einem unaufmerksamen Moment, so die Polizei. steuerte der Fahrer den Laster zu weit nach rechts. Der mit 24 Tonnen Holzepellets beladene Sattelzug grub sich förmlich im weichen Erdreich ein. Wegen der schweren Fracht und aufgrund der schlechten Sicht war eine sofortige Bergung des Fahrzeuges nicht möglich. Der Fahrer musste in seinem Lastwagen übernachten.

Für die Bergung am Samstagnachmittag sperrten die Feuerwehren Altenerding und Aufkirchen einen Abschnitt der FTO. Mehrere Kräne und Schwerlastschlepper wurden eingesetzt um den Sattelzug wieder flott zu machen. Die Straßenmeisterei Erding kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn und letztendlich Freigabe der Unfallstelle. Die gesamte Bergung nahm gut zwei Stunden in Anspruch. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt, die Polizei geht aber von einem beträchtlichen Flurschaden aus.