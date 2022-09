Oberding fühlt sich nicht gehört

Von: Markus Schwarzkugler

„Unsere Einwände sind nicht aufgenommen worden – nicht mal mit einem Komma“: Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) zeigte sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstag wenig begeistert von dem Entwurf, den das bayerische Wirtschaftsministerium den Gemeinden nun zugesandt hat. Es geht um die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern, die in zahlreichen Kommunen, auch im Landkreis Erding, vor rund einem halben Jahr heftig Kritik geerntet hatte. Sie fühlen sich in ihrem Entwicklungspotenzial schwer behindert.

Oberding – Das LEP ist das Zukunftskonzept der Staatsregierung für die räumliche Ordnung und Entwicklung Bayerns. Bis 1. April konnten die Gemeinden ihre Stellungnahmen dazu abgeben, nun hat das Wirtschaftsministerium einen Entwurf erstellt, zu dem die Kommunen bis 19. September ihre Meinung abgeben können. Und die Oberdinger fällt nicht gut aus.

Deswegen hält die Gemeinde ihre Stellungnahme vom März – nach einem einstimmigen Votum der Räte – vollumfänglich aufrecht. Wie viele andere Landgemeinden sieht sich Oberding durch eine weitere Verschärfung des Anbindegebots, das Zersiedelung verhindern soll, in der Entwicklung behindert. Den Gemeinden müsse bei der Bauleitplanung Flexibilität eingeräumt werden – Oberding beispielsweise wegen seines Status’ als Flughafen-Gemeinde. Mehr Flexibilität fordert die Kommune auch bei den Regelungen zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten. Im bekanntlich stark wachsenden Schwaiger Gewerbegebiet sollen Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden.

Oberding fordert zudem, wie viele andere Gemeinden auch, dass ein Passus mit der Streichung der 3. Start- und Landebahn am Flughafen ins LEP aufgenommen wird. Die Gemeinde schreibt, dass im Falle einer Öffnung des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen auch für Geschäftsflieger eine deutliche Entlastung des bestehenden Verkehrsflughafens im Erdinger Moos die Folge wäre.

Große Sorge hat man in Oberding vor allem wegen des Tiefengrundwassers, dessen Entnahme laut LEP zur Schonung reduziert werden soll. Das Problem für die Oberdinger: Bei allen sieben Brunnen im Bereich des Wasserzweckverbands Moosrain , aus denen die Gemeinde versorgt wird, handelt es sich um Tiefengrundwasser. Die fatale Folge wäre, dass neue Brunnen gebaut werden müssten. Vor einem halben Jahr schätzte Mücke die Kosten auf 1,5 bis zwei Millionen Euro. Zu allem Überfluss sei die Wasserqualität aus höher liegenden Grundwasserschichten schlechter. Oberding fordert deshalb weiter vehement einen langfristigen Bestandsschutz für Tiefengrundwasserbrunnen.

„Die Trinkwasserversorgung so zu benachteiligen, ist ein Unding“, befand Mücke schon im März. Denn nach Auffassung seiner Gemeinde wird die Mineralwasserindustrie stark bevorteilt. Sie erhalte weiter uneingeschränkt Zugang zum Tiefengrundwasser, „während die Wasserversorger mit ihrer kommunalen Pflichtaufgabe der Trinkwasserversorgung dagegen auf ortsferne Wasserverbünde oder gar Wasseraufbereitungen verwiesen würden“. Die Wasserversorgung müsse grundsätzlich in öffentlicher Hand bleiben.

„Wird das LEP denn nun so umgesetzt?“, fragte Christian Kaiser (WG Oberding) angesichts des aktuellen Entwurfs besorgt. „Wir hoffen nicht“, meinte Mücke dazu und äußerte die Hoffnung, dass die Oberdinger Forderungen nach dem ersten Beteiligungsverfahren zumindest zum Teil noch im LEP aufgegriffen werden.

Mücke ärgerte sich abschließend, dass der Entwurf Anfang August zugestellt worden war, eben zu einer Zeit, in der auch in den Rathäusern viele im Urlaub sind: „So was kriegt man immer vor den Sommerferien oder vor Weihnachten.“