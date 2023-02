Geburt einer Hebammenpraxis

Julia Neumaier will im Oktober in Oberding eröffnen – Die Nachfrage dürfte riesig sein

Es ist ein spannendes Projekt, das gerade in Oberding entsteht und das es etwa in der Stadt Erding gar nicht gibt: eine Hebammenpraxis. Die Eröffnung liegt nicht mehr in allzu weiter Ferne, berichtet die Betreiberin.

Oberding – Wer die Dienste einer Hebamme in Anspruch nehmen möchte, sucht sich am besten schon vor der Zeugung des Nachwuchses eine. Für die riesige Nachfrage sind es einfach viel zu wenige Hebammen – und erst recht Entbindungspfleger, so das männliche Pendant. Entsprechend spannend waren vor rund zweieinhalb Jahren die Nachrichten aus Oberding: Der Gemeinderat beschloss damals, ein Grundstück für den Bau einer Hebammen- beziehungsweise Entbindungspflegerpraxis auszuschreiben. Und die wird nun gebaut. Den Zuschlag erhalten hat Julia Neumaier, die sich mit dem Projekt mehrere Träume gleichzeitig erfüllt. Die Praxis könnte ihr zufolge schon im Oktober den Betrieb aufnehmen.

Die 32-Jährige ist in Schwaig aufgewachsen, ihr Mann Daniel, ebenfalls 32 und Entwicklungsingenieur bei BMW, in Oberding. Die beiden wohnen mit ihren drei null- bis sechsjährigen Kindern Carolina, Constantin und Ferdinand aktuell noch zur Miete in einem Reihenhaus in Erding. Am neuen Pater-Haböck-Ring unweit des Oberdinger Seniorenzentrums entsteht aber seit vergangenem Juli peu à peu ihr neues Zuhause, von dem ein Teil die Praxis ist. Hinzu kommt eine Einliegerwohnung.

Drei kleine Kinder, das jüngste erst im Oktober zur Welt gekommen, dazu der Bau mit mehreren Komponenten: „Ja, die Kombination ist schon ein bisserl stressig. Aber es geht schon“, sagt Julia Neumaier schmunzelnd, während Baby Ferdinand entspannt im umgehängten Tuch an ihrer Brust schläft.

Sie hat zwei Ausbildungen absolviert, zur Kinderkrankenschwester und zur Hebamme. Ab 2014 arbeitete sie als freiberufliche Hebamme im Geburtshaus Freising, ein Jahr später begann die 32-Jährige, die auch diverse Weiterbildungen vorweisen kann, freiberuflich am Erdinger Klinikum. Nach den Geburten ihrer ersten beiden Kinder war Neumaier noch in Teilzeit freiberuflich am Klinikum tätig. Mit Sohnemann Ferdinand ging sie in Elternzeit, und die endet dann pünktlich zum angepeilten Praxisstart im Oktober. Im September soll der Bau fertiggestellt sein, so der Plan.

Als Hebamme ist man viel unterwegs von Haus zu Haus. Mit einer Praxis, sagt die dreifache Mutter, will sie künftig im selben Zeitraum mehr Schwangere oder Mütter betreuen können. Also Zeit nutzen, die sonst auf der Straße verloren gehen würde.

Im Erdgeschoss entstehen zwei Behandlungsräume, im ersten Stock ein kleinerer Kursraum und im Dachgeschoss ein größerer. Dass sie direkt nebenan wohnt, macht’s bei drei eigenen Kindern freilich ein bisserl einfacher. Und viele Kurse finden erst nach 17 Uhr statt. „Da ist dann mein Mann Daniel zuverlässig von der Arbeit daheim und kann übernehmen.“

Doch was bietet die Praxis, in der Neumaier von einer Hebammen-Kollegin unterstützt werden wird, denn alles an? Vor der Geburt etwa Akupunktur-Sprechstunden, Schwangeren-Yoga, Vorsorgeuntersuchungen und nicht zuletzt den Geburtsvorbereitungskurs. Und danach Babymassage, Wochenbettbetreuung – darunter fallen etwa Gewichtskontrolle und die Überwachung der Rückbildung bei der Mutter – oder FenKid. Der Begriff steht für die frühe Entwicklung des Kindes und steht für ein Konzept, das Eltern dabei hilft, feinfühlig auf die Bewegungs- und Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes einzugehen. Neumaier plant auch Workshops zu Stoffwindeln, Erster Hilfe oder Beikosteinführung. Ihre Kursräume will sie zur Nutzung auch vermieten. Auch hier sei die Nachfrage groß.

Wichtig: „Wir sind kein Geburtshaus“, betont Neumaier. Geburten werde es in der näheren Umgebung weiter nur in Erding geben. Eine Sache, die man im Landkreis-Klinikum sicher gerne hört. Wie berichtet, hatte unsere Zeitung nachgefragt, ob man die geplante Praxis dort als Konkurrenz sehe. Aus dem Klinikum hieß es damals, dass man die Verbesserung des Angebots begrüße, wenn es sich um Vor- und Nachsorge handle. Und genau so kommt es ja nun.

„Ich habe wirklich Leute, die schon vor der Zeugung bei mir anfragen“, berichtet Neumaier. Andere wiederum, die sie ablehnen muss, weil sie schlicht und einfach ausgebucht ist, würden sich selbst Vorwürfe machen, dass sie zu spät dran gewesen seien. „Aber nein, das waren sie nicht wirklich. Die Rechnung kann bei so wenigen Hebammen einfach nicht aufgehen“, sagt Neumaier, die zudem berichtet: „Ich habe vor meiner Elternzeit den einzigen Geburtsvorbereitungskurs in der Stadt Erding angeboten. Aktuell gibt’s gar keinen.“ Und die Hebammenpraxis, die es im Schöberl-Hof an der Landshuter Straße in Erding einmal gab, habe vor ein paar Jahren geschlossen. Die nächsten Praxen befänden sich in Taufkirchen, Poing oder Markt Schwaben.

Ziel der Gemeinde ist es, den in ihrem Gebiet vorhandenen Bedarf zu decken und einer Hebamme die Möglichkeit zum Betrieb einer eigenen Praxis zu ermöglichen. Deshalb bevorzugte man im Rathaus wie berichtet Bewerber, die noch keine eigene Praxis haben. „Solche Praxen sind sehr rar, da sollte man dankbar sein, wenn sie für junge Mütter zur Verfügung stehen“, sagte Vize-Bürgermeister Anton Nußrainer in jener Gemeinderatssitzung im September 2020, in der der Startschuss fiel. Die Idee war nach einer Bürgeranfrage entstanden.

Informationen über Julia Neumaiers Arbeit und bald auch über ihre neue Praxis finden sich auf ihrer Homepage.