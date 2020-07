Gemeinderat gewährt nun auch den dritten Zuschuss für die Niederdinger Kirche

von Markus Schwarzkugler schließen

Soll die Gemeinde Oberding nun schon zum dritten Mal die Renovierungsarbeiten an der Niederdinger Kirche St. Martin und an deren Friedhofsmauer bezuschussen? An dieser Frage hatte sich in einer Gemeinderatssitzung Ende Mai eine intensive Debatte entzündet (wir berichteten). Jetzt lagen genauere Zahlen vor, und so war die Stimmung im Gremium gleich wesentlich entspannter. Der Zuschuss in Höhe von gut 2800 Euro wird gewährt.