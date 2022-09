Neuer S-Bahnhof Schwaigerloh, erweitertes Gewerbegebiet & Co.: Viel Hirnschmalz für ein Großprojekt

Von: Markus Schwarzkugler

Ein provisorischer Kreisverkehr entsteht gerade an der Einmündung der Kreisstraße ED 5/Freisinger Straße in Schwaig. Das ist Teil der Vorbereitungsmaßnahmen für den dreispurigen Ausbau der ED 5. Zur Orientierung: Rechts im Hintergrund zu sehen ist das Autohaus Hellinger © Roland Albrecht

Dieses Großprojekt erfordert viel Knobelarbeit. Genauer gesagt sind es mehrere Großprojekte, die alle unter ein Dach müssen: S-Bahn-Ringschluss, Ausbau der Kreisstraße ED 5, neue S-Bahn-Haltestelle in Schwaigerloh inklusive Busbahnhof, parallel dazu will die Gemeinde Oberding in Schwaig im Osten der Eichenstraße sein Gewerbegebiet erweitern.

Schwaig/Oberding – Die Kommune steckt gerade mitten in den Abstimmungsgesprächen. Am Dienstag hat der Gemeinderat nun rund 60 Seiten Stellungnahmen zu den Bebauungsplänen für das Park&Ride-Parkhaus und dem „Sondergebiet flughafenbedingtes Gewerbe“ besprochen.

Das Parkhaus ist auf 500 Fahrzeuge ausgerichtet – 300 Stellplätze für Park&Ride, 200 weitere für die Nutzer des Gewerbegebiets. Wie viel Abstimmungspotenzial alles hat, zeigt die Stellungnahme des Landratsamts Erding. Dieses hat „mit großer Verwunderung“ festgestellt, dass im Plan nun „der ÖPNV komplett losgelöst vom ursprünglichen Konzept einer Haltestelle südlich der Gleise nun nördlich der Gleise angesiedelt werden soll“. Diese Version sei nicht zielführend.

Das sei inhaltlich vielleicht gar nicht so verkehrt, befand Gemeinderat Georg Maier (WG Notzing). Dem wollte Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) auch nicht widersprechen, nur müsse noch viel geklärt werden. „Es soll ja auch ein Busbahnhof kommen, zu dem wir aber noch keine Daten haben. Wie viele Busse werden es zum Beispiel werden?“, fragte Mücke.

Unklar sei dazu noch das Thema E-Busse und entsprechende Ladesäulen. Der Bebauungsplan werde sowieso noch an diversen Stellen geändert, wenn entsprechende Infos vorliegen, so Mücke.

„Das sind alles ineinandergreifende Maßnahmen, und wir müssen unsere Bauleitplanung eintakten“, sagt VG-Geschäftsleiter Josef Steinkirchner im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Austausch, unter anderem mit der Bahn, laufe sehr gut, es müssten eben viele Stellschrauben gedreht werden. „Und über allem steht natürlich die Frage der Finanzierung.“

Dieses Thema münde noch „in eine Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn“, so Steinkirchner, der sich deshalb zu den Kosten, die an der Gemeinde hängen bleiben, noch nicht auslassen will. Ihm zufolge muss Oberding das Parkhaus bezahlen und sich am überregionalen Busverkehr beteiligen. Für beides winken Förderungen.

Beim Brückenbau an der Kreisstraße „zahlt das meiste die Bahn“. An der Verbreiterung der Brücke sei die Gemeinde jedoch wiederum beteiligt, weil sie hier mit ihrem Gewerbegebiet involviert sei. Den dreispurigen Ausbau der ED 5 (siehe Kasten) zahle die Gemeinde gemeinsam mit dem Kreis.

Bald beginnt der Ausbau der Kreisstraße ED 5 Seit gut einem Monat ist das Staatliche Bauamt Freising im Zuge des Ringschlusses und der Erweiterung des Gewerbegebiets Schwaigerloh mit den vorbereitenden Arbeiten für den dreispurigen Ausbau der Kreisstraße ED 5 beschäftigt.

Das Bauamt installiert zunächst eine Umfahrung über die Freisinger Straße zwischen der Kreisstraße ED 5 und dem Südring Flughafen, damit die ED 5 nördlich von Schwaigerloh voll gesperrt werden kann. Aktuell wird die Einmündung der ED 5/Freisinger Straße provisorisch zum Kreisverkehr umgebaut. Außerdem wird im Zuge der Vorbereitungsmaßnahmen die Einmündung Südring Flughafen/Freisinger Straße zur provisorischen Kreuzung mit Ampel und Abbiegefahrstreifen umgebaut. Der Mittelstreifen an der Einmündung der St 2584/ED 5 wird provisorisch asphaltiert. Am Abfanggraben Ost entsteht eine Behelfsbrücke für den Geh- und Radverkehr. Die ED 5 selbst wird teilweise zurückgebaut als Vorbereitung für den Bau einer Brücke über die Bahngleise.

Laut Bauamt beginnt der eigentliche Ausbau im November, und zwar zwischen dem Anschluss mit der Staatsstraße 2584 (Anbindung Flughafen München) und dem Kreisverkehr Eichenstraße in Schwaigerloh auf einer Länge von etwa 850 Metern. mas

Hatte Oberding in der Vergangenheit die Verkehrsüberlastung infolge der Gewerbeentwicklung im Westen Erdings angemahnt, so stichelt nun die Stadt in ihrer Stellungnahme zurück. Die Ausweisung von Flächen für flughafenbedingtes Gewerbe sei „in dieser Größenordnung sicherlich kein Beitrag“ dazu, den „vielfach seitens der Gemeinde befürchteten Verkehrsinfarkt in der Region zu verhindern“.

Die Gemeinde Oberding lässt das freilich nicht unkommentiert. Sie rechnet unter Verweis auf die Analyse eines Ingenieurbüros vor, dass die Erweiterung im Schwaiger Osten ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von rund 3500 Kraftfahrzeugen pro Tag bedeute. Dieses orientiere sich zu knapp 70 Prozent Richtung Norden (St 2584, Südallee und ED 5 zur St 2084) und zu rund 30 Prozent gen Süden. Die Belastung erhöhe sich so für das umliegende Hauptstraßennetz um nur fünf bis zehn Prozent. Und wenn genannte Projekte gebaut sind, ist sich die Gemeinde sicher, dass der Mehrverkehr „leistungsfähig abgewickelt werden kann“.

Beide Bebauungspläne wird die Gemeinde demnächst ein weiteres Mal zur Öffentlichkeitsbeteiligung auslegen. In Sachen Gewerbegebiet geht es danach, wenn es keine großen Einwände mehr gibt, an den Satzungsbeschluss. Dieser bedeutet dann Planungssicherheit für die vielen Firmen, die im Schwaiger Osten neu ansiedeln oder erweitern wollen. Sie haben sich, wie mehrfach berichtet, im Gemeinderat um Flächen beworben. Wenn der Plan steht, können die Kaufverträge mit der Gemeinde, die den Grund besitzt, unterzeichnet werden.

Und wenn der Bebauungsplan für das Parkhaus beschlossene Sache ist, geht es Steinkirchner zufolge dann an die Detailplanung dafür. Bis das dann gebaut ist, „da sind drei Jahre gleich vorbei“, meint der Geschäftsleiter.

Die Röhre des Bahntunnels aus dem Flughafen bis Schwaigerloh ist wie berichtet seit 2021 fertig und muss von der Bahn ausgebaut werden. Geplant ist eine zweigleisige, elektrifizierte, etwa vier Kilometer lange Strecke mit eben dem neuen Bahnhof bei Schwaigerloh. Er erhält zwei Bahnsteige und eine barrierefreie Unterführung, eine Abstell- und Wendeanlage sowie ein neues elektronisches Stellwerk. Eine Eisenbahn- und drei Straßenbrücken müssen in diesem Zuge neu errichtet werden. 115 Millionen Euro zahlt der Flughafen, rund 95 Millionen der Freistaat.

Im Planfeststellungs-, also Genehmigungsverfahren befindet sich das Teilstück von Schwaigerloh bis Erding. Später sollen dort auch Fernzüge fahren können. Die – grobe – Kostenschätzung beläuft sich auf rund 360 Millionen Euro, finanziert von Bund, Freistaat, Flughafen, Bahn und Stadt Erding.