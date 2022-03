Großprojekte fordern die Oberdinger Feuerwehr

Von: Markus Schwarzkugler

Lorenz Huber, Kreisbrandinspektor und Kommandant der Oberdinger Feuerwehr. © Gemeinde

Erweiterung des Gewerbegebiets Schwaig, Ausbau der FTO und S-Bahn-Ringschluss: Projekte wie diese stellen die Feuerwehren in der Gemeinde Oberding in der Zukunft vor großere Herausforderungen. Deswegen hat Lorenz Huber, seines Zeichens Kreisbrandinspektor und Kommandant der Oberdinger Feuerwehr, dem Gemeinderat am Dienstag eine neue Feuerwehrbedarfsplanung vorgelegt.

Oberding – Die Zahlen, auf die die fünf Wehren verweisen können, sind für eine Gemeinde dieser Größe recht stattlich. Wegen der aktuellen Entwicklungen herrscht dennoch Handlungsbedarf.

Eine Bedarfsplanung bezieht sich Huber zufolge in der Regel auf ein bis zwei Jahre, diesmal habe er allerdings gleich 15 Jahre angesetzt – eben wegen der vielen Großprojekte. Da sei freilich auch viel „Glaskugel lesen“ dabei.

Die Feuerwehren in Aufkirchen, Niederding, Notzing, Oberding und Schwaig brachten es beim aktiven Personal im vergangenen Jahr zusammen auf 221 Erwachsene und 44 Jugendliche. „Da sind wir in der Größenordnung der Erdinger Feuerwehren, nur greifen die auf 38 000 Einwohner zurück und nicht auf 6000 wie wir“, sagte Huber. Einige Städte könnten sich bei der Personalstärke im Vergleich mit Oberding „warm anziehen. Wir haben zum Beispiel mehr als die Stadt Dorfen“, so der Kreisbrandinspektor. Und: „Wir bringen zwei komplette Löschzüge allein mit der Tagesalarmstärke zusammen.“ 51 Personen sind es hier an der Zahl. Die Personalstärke habe in Oberding entgegen des bayernweiten Trends sogar zugenommen.

Wie Huber aufzeigte, kann die Hilfsfrist von zehn Minuten immer von drei Wehren eingehalten werden, was gut sei für das gegenseitige Aushelfen. „Das gibt’s sonst nirgends im Landkreis“, meinte Huber. Im Gewerbegebiet Schwaig halten die Wehren aus Schwaig und Oberding die Hilfsfrist ein.

„Mit der Gewerbegebietserweiterung in Schwaig kommen wir aber irgendwann nicht mehr ohne Drehleiter aus“, sagte Huber allerdings, der in den kommenden Jahren eine entsprechende Anschaffung für notwendig hält. Eine Lösung wäre zwar die Drehleiter der Flughafenfeuerwehr. „Aus der Erfahrung der letzten Jahre rückt sie aber nicht ins Gemeindegebiet aus. Fahrzeuge des Flughafens müssen extra angefragt werden und können in der Erstalarmierung nicht berücksichtigt werden. Eine Einhaltung der Hilfsfrist kann daher weder im Gewerbegebiet Schwaig noch am Schulzentrum erreicht werden“, so Huber, demzufolge es eine Drehleiter bei etwa vier bis fünf Einsätzen im Jahr braucht. In der Gemeinde gebe es Bestandsgebäude, an denen der zweite Fluchtweg über tragbare Leitern der Feuerwehr nicht zu 100 Prozent gegeben sei.

Am künftigen neuen Feuerwehrhaus in Schwaig soll Huber zufolge ein Stellplatz für ein neues Rüstfahrzeug eingeplant werden. Das werde mit dem vierspurigen FTO-Ausbau zwischen Erding und Flughafen nötig. Die Rüstfahrzeuge der Stadt Erding könnten dann nicht mehr jede Stelle an der FTO binnen 20 Minuten erreichen. Die Einsatzplanung erfolge dann analog zu einer Autobahn. Das „Autobahndreieck da draußen“, so bezeichnete Huber die Verkehrslage, sei für die Wehren mittlerweile recht unübersichtlich.

Für die Jahre 2026 bis 2036 listete Huber noch vier Ersatzbeschaffungen für auszutauschende Fahrzeuge auf.

Ärgerlich seien die vielen Fehlalarme, in Oberding und Schwaig waren es zusammen 56 im Schnitt der vergangenen drei Jahre. „Das ist echt lästig und geht auf die Motivation der Feuerwehrleute.“