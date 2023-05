Oberding: Moosschützen machen‘s spannend bis zur Proklamation

Schützenkönigin wurde Sofie Holzmann (M.). Ebenfalls gut getroffen haben Nicole Schmid und Andreas Erdl. © Moosschützen Notzingermoos

Das Königsschießen haben die Moosschützen Notzingermoos wieder im neuen Modus durchgeführt. Die Schützen wussten im Finale nicht, ob sie getroffen hatten.

Oberding – Bei den Moosschützen Notzingermoos fand auch heuer wieder ein Königsschießen im neuen Modus statt. Davon berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. An zwei Schießabenden hatten die Schützen Gelegenheit, bei insgesamt 30 Schuss einen guten Teiler zu treffen. Die zehn besten Schützen qualifizieren sich für das Finale, das live in den Saal übertragen wurde und vom stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Reiss kommentiert wurde. Das Besondere: Bei den zehn Schuss im Finale sahen die Schützen ihre Treffer nicht. Sie wussten daher erst in dem Moment, in dem sie in den Saal kamen, welche Teiler sie erzielt hatten.

Treffsichere Jugend (v. l.): Quentin Frank, Fabian Holtze und Jakob Nadler. © Moosschützen Notzingermoos

Jugendleiter Alexander Stangl und Andreas Erdl nahmen beim Endschießen die Königsproklamation vor, berichtet der Verein. Gleich zwei junge Damen hätten auf dem Siegertreppchen Platz genommen. Schützenkönigin sei Sofie Holzmann mit einem 56,6 Teiler geworden. Wurstkönig wurde Andreas Erdl mit einem 61,7 Teiler. Nicole Schmid erreichte mit einem 80 Teiler den dritten Platz und wurde Brezenkönigin. Bei der Jugend setzte sich Fabian Holtze mit einem 51,4 Teiler durch. Den zweiten Platz und somit den Titel Wurstkönig sicherte sich Jakob Nadler mit einem 140,6 Teiler. Brezenkönig wurde Frank Quentin mit einem 150,3 Teiler.