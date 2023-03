Oberding: Moosstraße gesperrt

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Asphaltierungsarbeiten am TuS-Gelände fanden bereits vergangenen September statt. Jetzt wird die Moosstraße bis Ende April gesperrt. © Archivfoto: Olaf Heid

Oberding – Auf einige Umwege müssen sich die Autofahrer in Oberding und Umgebung in nächster Zeit einstellen. Eine Sperrung betrifft die Moosstraße.

Bürgermeister Bernhard Mücke gab im Gemeinderat die Vollsperrung der Moosstraße ab sofort bis Ende April bekannt.

Nachdem im vergangenen Jahr die Brücke erneuert worden war, stehen jetzt die Asphaltierungsarbeiten und die endgültige Instandsetzung der Gehwege an. Laut Mücke hatte man gehofft, dass alles ohne eine Vollsperrung über die Bühne gehen könne: „Aber die Autofahrer ignorierten ständig die Beschränkung auf Tempo 30.“ Ohne schlechtes Gewissen bezüglich der Sicherheit für die kleineren Baufahrzeuge könne man die Moosstraße daher nicht offenlassen. Für Rettungsdienste, Feuerwehrfahrzeuge und Anlieger bleibe sie aber befahrbar.

In Niederding folgt ab 11. April die nächste Sperrung. Dort wird die Herrnstraße dann bis 19. April wegen der Anschlussarbeiten an den Wasserzweckverband dicht gemacht. Diese Nachricht kam sehr kurzfristig bei der Oberdinger Verwaltung an, sodass der Bürgermeister noch nicht über mögliche Umleitungen informieren konnte.