Neue Brücke: Moosstraße für mehrere Monate gesperrt

Von: Bernd Heinzinger

Die Brücke über die Dorfen in Oberding wird erneuert). Dafür ist die Moosstraße ab Montag, 21. März, in beiden Richtungen gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer soll eine Behelfsbrücke errichtet werden. © Bernd Heinzinger

Auf einige Umwege müssen sich die Autofahrer in den kommenden Monaten in Oberding einstellen: Ab Montag, 21. März, ist die Moosstraße in beiden Richtungen wegen des Neubaus der Brücke über die Dorfen sowie der Sanierung der Straße gesperrt.

Oberding – Vergangene Woche gab es dazu eine Versammlung für die Bürger. Bürgermeister Bernhard Mücke konnte dabei eine gute Nachricht verkünden, über die sich Fußgänger und Radfahrer freuen dürften: „Die Familie Nagel hat es uns ermöglicht, dass wir eine Behelfsbrücke errichten können, die teilweise über ihr Grundstück verläuft. Dafür sind wir ihr sehr dankbar.“ Die Behelfsbrücke sollte bereits Ende März fertig sein.

Generell meinte Mücke, dass es die Planungen für einen Neubau der Brücke schon länger gegeben habe. „Wir haben es allerdings verschoben, weil wir nicht gleichzeitig mit der Maßnahme an der Brücke in Goldach starten wollten.“ Zum Pech für die Oberdinger verschob sich das Ganze dort allerdings ebenfalls, sodass jetzt beides doch parallel verläuft: „Daran kann man leider nichts mehr ändern“, bedauerte der Bürgermeister.

Bei der Versammlung stellten die Besucher hauptsächlich Fragen im technischen Bereich, etwa zu den Anschlüssen für Internet und Telefon. Dafür werden Leerrohre für die Kabel in den Boden verlegt, damit später beispielsweise die Glasfasertechnik kommen kann, ohne die Straße noch einmal aufzureißen. Viele weitere Fragen gab es nicht, dies lag sicherlich auch an der guten Informationspolitik im Vorfeld.

Für die Planungen zeichnete Sebastian Rehm vom Büro WipflerPlan aus München verantwortlich. Dieser betonte, dass die alte Brücke in einem schlechten Zustand sei, „durch den Neubau steigert sich zudem auch die Traglast“. Die Gesamtbreite bei der Brücke wie auch bei der restlichen Moosstraße erhöht sich – zum Vorteil der Fußgänger. Denn die Gehwege erhalten auf beiden Seiten eine komfortable Dimension.



Rehm: „Dadurch wird die Sicherheit erhöht.“ Bislang sei die Moosstraße mit seinen Kiesstreifen entlang der Fahrbahn nicht als richtige Ortsstraße erkennbar gewesen. „Das ändert sich mit der Sanierung, und dadurch reduziert sich künftig hoffentlich die Geschwindigkeit der Autofahrer.“

Eine Verbesserung für die Anwohner gibt es nach der Fertigstellung auch im Bereich des Trinkwassers. Bislang würden die Bürger durch eine sogenannte Stichleitung versorgt. Diese habe den Nachteil, so Rehm, dass dabei das Wasser in den Rohren durchaus längere Zeit zum Stehen kommen kann – „das kann sich negativ auf die Qualität auswirken“. Bei den neuen Regelleitungen gibt es diese Problematik nicht mehr.

Der Platz an der Dorfen, wo früher die Container standen, soll eine bessere Aufenthaltsqualität bekommen. „Dort sind unter anderem Sitzmöglichkeiten am Bach geplant,“ erläuterte Rehm. Im Zuge der Vorarbeiten wurden einige Bäume entlang der Moosstraße gefällt, eine Ersatzpflanzung dafür ist vorgesehen.

Alexander Rott vom Bauamt betonte, dass mit dem Beginn der Arbeiten an der Moosstraße zunächst die Versorgungsleitungen etwa für Nahwärme oder Telefonie gelegt würden. Das Trinkwasser werde für die Anwohner übrigens durchgängig verfügbar bleiben, die Leitungen würden dazu umlegt, betonte Rott.

Ab dem 11. April – so die Planung – startet der Rückbau der Brücke, und der Neubau dieser soll Mitte August abgeschlossen sein: „Danach kommen noch ein paar Restarbeiten und wir hoffen, dass die Straße Anfang, spätestens Ende September wieder befahrbar ist.“

