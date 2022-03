Hochwasser, Sturmschäden und Brände: Notzinger Feuerwehr blickt auf 2021 zurück

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Neuer Ehrenvorsitzender der FF Notzing: Georg Eschbaumer sen. (mitte). Ihm gratulierten (v. l.): Stefan Hofmann (Vereinsvorsitzender), Bernhard Mücke (Bürgermeister), Stefan Matejicek (10 Jahre Mitglied) und Guido Mann (Kommandant). © Heinzinger

Die Freiwillige Feuerwehr Notzing zog bei der Jahreshauptversammlung Bilanz über das vergangene Jahr. Trotz Corona-Pandemie gab es mehrere positive Aspekte zu berichten.

Notzing - Rekordzahlen trotz Pandemie bei der Freiwilligen Feuerwehr Notzing. Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Kommandant Guido Mann im Rückblick auf das Jahr 2021 von insgesamt 648 geleisteten Stunden bei 39 Einsätzen: „Solche Dimensionen gab es bei uns noch nie, das ist schon eine unglaubliche Leistung.“ Ob Hochwasser, Sturmschäden oder technische Hilfeleistung, die Notzinger Feuerwehler rückten immer in großer Anzahl aus – manchmal kamen so viele zum Feuerwehrhaus, dass der eine oder andere wieder nach Hause musste.

Bei den Verkehrsunfällen führten die Einsätze zumeist zur Flughafentangente oder der Strecke in Richtung Goldach. Gleich elfmal rückte die FFW Notzing im vergangenen Jahr zu Bränden aus – besonders in Erinnerung blieben laut Mann ein Dachstuhlbrand in Aufkirchen oder das Feuer bei einem Ferienhaus im Notzingermoos: „Wir arbeiteten immer gewissenhaft und zum Glück kamen ausnahmslos alle auch wieder gesund zurück.“

Trotz Corona-Pandemie: Übungen, Fortbildungen und Neuzugänge

Übungen und Fortbildungen durften trotz der Pandemie in 2021 ebenfalls nicht fehlen, wenn auch in eingeschränktem Maße. Ein wenig Steigerungsbedarf hat die FFW Notzing beim Nachwuchs. Jugendwart Andreas Maier sprach von einer Steigerung auf gerade einmal fünf Jugendfeuerwehrler. Für die Werbung ist in diesem Jahr unter anderem ein Tag der offenen Tür geplant.

Bei den Erwachsenen ist die Feuerwehr dagegen mit 43 Aktiven bestens ausgestattet, der Feuerwehrverein zählt insgesamt 216 Mitglieder. Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke lobte: „Ihr opfert die Freizeit und riskiert eure Gesundheit bei jedem Einsatz. Dafür gilt ein großer Dank.“ Besonders erinnerte sich Mücke an den Brand einer Solaranlage in Aufkirchen im vergangenen Jahr: „Da befürchtete ich erst einmal, dass mein Bauhof brennt.“ Generell zeigte sich der Bürgermeister ganz entspannt, was die Feuerwehren in seinem Gemeindegebiet angeht: „In allen zusammen haben wir 221 Aktive und 44 Jugendliche, jeder Ortsteil ist zweimal abgesichert. Damit stehen wir bestens da.“

Langjähriger Einsatz für die Feuerwehr: Georg Eschbaumer sen. zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Gut aufgestellt ist die FFW Notzing auch finanziell. Zwar gab es einen leichten Verlust von 807 Euro, der Kassenstand bewegte sich mit gut 23 000 Euro trotzdem weiter auf einem sehr guten Stand, wie der stellvertretende Kassier Stefan Matejicek berichtete.

Dann gab es noch eine besondere Ehrung: Für seine langjährigen Verdienste im Verein unter anderem war er zwölf Jahre lang erster Vorsitzender, wurde Georg Eschbaumer sen. zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaft bekamen zudem: Josef Fleischmann, Josef Schmid jun., Werner Weindl (alle 25 Jahre), Maximilian Fink, Josef Geier, Detlev Hofmann, Stefan Matejicek und Max Straßer (alle 10 Jahre).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.