Oberding obenauf: Bei der Festwoche läuft‘s rund

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Feuerwehrfahrzeuge und dann auch noch eine Riesenkatze (Foto oben): Die Kleinsten kamen am Donnerstag bei der Oberdinger Festwoche voll auf ihre Kosten. © Bernd Heinzinger

Richtig gut läuft‘s bislang für die Oberdinger Festwoche. Ein Zwischenbericht.

Oberding – Wer schon immer einmal mit dem Hubschrauber über Oberding fliegen wollte, der hatte am Donnerstag die Möglichkeit dazu. Die Rundflüge waren eine der Hauptattraktionen am Familiennachmittag der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150. Geburtstag von Freiwilliger Feuerwehr, Eustachia-Schützen und Kriegerverein. Die kleineren Besucher zog es aber eher in Richtung der vielen roten Fahrzeuge, denn gleichzeitig fand auf dem Festgelände der Feuerwehrtag statt, und einige Abordnungen der Floriansjünger, neben Oberding und Niederding beispielsweise aus Farchant, hatten ihre neuesten Exemplare für die Öffentlichkeit vorgefahren.

Die Mutigen konnten sich mit der ausfahrbaren Leiter bis in eine Höhe von über 30 Metern nach oben bewegen lassen, einen beeindruckenden Ausblick über Oberding gab es als Belohnung. Aber auch wichtige Tätigkeiten der Feuerwehren, wie die Erste-Hilfe-Leistung, wurden an diesem Nachmittag von den vielen freiwilligen Helfern erklärt. Einen großen Run bei den Kindern erlebten natürlich die beiden Hüpfburgen oder der große Sandhaufen zum Graben. Derweil lief eine große Katze eines Sponsors über das Gelände und sorgte vor allem bei den ganz Kleinen für Staunen. Ob Ponyreiten, Kinderschminken oder auch ein Stand des Flughafens mit Gewinnspiel und Mini-Tretflugzeugen – mit diesem Nachmittag hatten die Mitglieder des Festausschusses für ein tolles Erlebnis gesorgt. Das Wetter passte ebenso bestens. Nachdem es vormittags noch den einen oder anderen Regentropfen gab, schien pünktlich ab 13 Uhr durchgehend bis zum Ende die Sonne.

„Ozapft is“, hieß es dann später im Festzelt. Bürgermeister Bernhard Mücke brauchte zwar fünf Schläge, behutsam schaffte er es aber, keinen Tropfen zu verschütten. © Bernd Heinzinger

Am Abend formierten sich die Mitglieder der drei Vereine und die 70 Festdamen erst einmal vor dem großen Festzelt. Denn es stand die offizielle Eröffnung auf dem Programm. Musikalisch angeführt von den Lustigen Finsingan folgte der Einmarsch, und nachdem alle ihre Plätze gefunden hatten, bat der Festausschuss-Vorsitzende Johannes Sandtner Bürgermeister und Schirmherr Bernhard Mücke, vorzutreten. Für ihn galt es, eine seiner wichtigsten Aufgaben an diesen fünf Tagen zu erfüllen – den Anstich des ersten Bierfassls. Souverän schaffte er das mit fünf Schlägen, ohne dabei auch nur einen Tropfen zu vergeuden. Und endlich hieß es: „Ozapft is!“

Sandtner sprach anschließend von etwas Einzigartigem, was in diesen Tagen in Oberding geleistet werde: „Dass drei Vereine gleichzeitig ihr 150-jähriges Jubiläum feiern, das gibt es nur ganz selten. Und dass diese dann für ein Fest auch dermaßen perfekt zusammenarbeiten, das macht einen stolz.“

Nach den vielen konstruktiven Treffen des Festausschusses mit Mitgliedern im Alter von 28 bis 68 Jahren könne man sagen: „Der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Mit dem Weinfest hatten wir schon einen fulminanten Auftakt, und heute geht es erfolgreich weiter.“ Nach den kurzen Begrüßungen der drei Vereinsvorstände sowie der Ehrungen langjähriger Mitglieder (Bericht folgt) kam der gemütliche Teil des Abends, die Finsinga Musikanten sorgten dabei weiter für die musikalische Umrahmung.