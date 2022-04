Nach Unfall auf Umleitungsstrecke: Oberding reagiert mit Tempo-30-Schildern

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Sollen für mehr Sicherheit sorgen: die Tempo-30 Schilder an der Straße Am Moosrain in Oberding. © Olaf Heid

Weitere Unfälle sollen verhindert werden: Die Gemeinde Oberding hat Tempo-30-Schilder nach einem Crash am Moosrain aufgestellt.

Oberding – Die Gemeinde wollte ja nichts verschreien, doch am Sonntag vor einer Woche hat es dann doch gekracht im Bereich der Straße Am Moosrain in Oberding (wir berichteten). Wie Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) im Gemeinderat berichtete, ließ die Gemeinde nun – wie sie das schon zuvor angedacht, aber auf Anraten der Polizei doch nicht getan hatte – Tempo-30-Schilder aufstellen.

Die Straße Am Moosrain wird derzeit als Ausweichstrecke wegen der Baustelle an der Moosstraße genutzt. Folglich ist wesentlich mehr, auch überörtlicher, Verkehr unterwegs als sonst. In dem Bereich gibt es noch dazu eine unübersichtliche Kurve. Mit den Schildern will man für mehr Sicherheit sorgen, weitere Unfälle vermeiden.

Derweil ist ein Bereich der Aufkirchener Ortsdurchfahrt wegen einer Baumaßnahme an einem Gebäude halbseitig gesperrt. Im Bereich der engen Bergaufkurve gilt Tempo 30. Die wegen der Baustelle abrupt abbremsenden Autos könne er bis zu sich daheim quietschen hören, meinte Mücke, dem eine Ampellösung lieber wäre. Aber das sei Sache des Landratsamts.