Oberding: Große Party im „ultramodernen Gebäude“

Von: Bernd Heinzinger

Zum Einweihungstanz animierten die Grund- und Mittelschüler ihre Ehrengäste vor der Bühne. Zahlreiche weitere Bürger waren zur Einweihungs- und Jubiläumsfeier gekommen und füllten die Tribüne. © Bernd Heinzinger

Einer der Musiktitel bei den Feierlichkeiten am Samstag im Oberdinger Schulzentrum lautete „My heart will go on“, der Titelsong des Films Titanic. Von der Thematik passte dies nicht ganz, denn es wurde kein Untergang bedauert, sondern gleich ein dreifaches freudiges Ereignis gefeiert.

Oberding – Gefeiert wurden die verspätete Einweihung des neuen Gebäudes der Grund- und Mittelschule und das 50-jährige Jubiläum der Bildungseinrichtung sowie zehn Jahre Realschule in Oberding – drei Gründe für einen imposanten Festakt.

Bürgermeister Bernhard Mücke begrüßte die zahlreichen Besucher zunächst in der Aula der Grund- und Mittelschule: „Ich fragte mich, wie man diese drei Ereignisse richtig würdigen könnte. Aber das ist schwer zu beantworten.“ Immerhin habe die Gemeinde auf 56 150 Quadratmetern Fläche insgesamt gut 41 Millionen Euro investiert. 24 Millionen davon kostete alleine das im Jahr 2020 fertiggestellte Gebäude: „Wir haben wichtige Investitionen in die Bildung der Kinder getätigt.“

Mücke selbst besuchte als Erstklässler die Schule in Schwaig, wanderte danach nach Niederding samt Nachmittagsunterricht in Aufkirchen und wechselte in der 3. Klasse nach Franzheim: „Ein Jahr später wurde die Schule in Oberding fertiggestellt, und wir kamen in eine hochmoderne Einrichtung.“ Das alte Gebäude ist mittlerweile 50 Jahre alt und beherbergt heute die Realschule: „Dazu gab es 2012 große Diskussionen über den Standort im Landkreis. Aber heute sind alle froh, dass sie in Oberding steht.“ Nicht ohne Stolz fügte Mücke an, dass in ganz Bayern keine weitere Gemeinde mit nur 6000 Einwohnern eine eigene Realschule habe.

Dass sich die Einweihung des neuen Gebäudes etwas verzögert hatte, habe sich durchaus als Vorteil erwiesen, meinte Johann Deschu, Leiter der Grund- und Mittelschule: „Wir wissen es mittlerweile sehr zu schätzen, in welch ultramodernem Gebäude wir sind.“ Besonders die hocheffiziente Lüftungsanlage habe sich während der Pandemie als großer Vorteil entpuppt. Dadurch hatten wir sicherlich weniger Infektionen.“ Keine Geldanlage sei sinnvoller als die in Bildung, so Deschu weiter.

Die Segnung des Neubaus und der dort verteilten Kreuzen nahm Pfarrer Philipp Kielbassa vor. Auf der Bühne wurde dann zum eigens einstudierten Einweihungstanz gebeten, den die Ehrengäste zusammen mit der Schülerschaft zum Besten gaben.

Für den Rückblick auf die 50-jährige Schulgeschichte waren eigentlich einige Zeitzeugen eingeladen worden: „Aus unterschiedlichen Gründen klappte das leider nicht“, bedauerte Deschu. Also musste Konrektorin Dagmar Burger ran und gab via Powerpoint-Präsentation einen Überblick über das Vergangene und die Entwicklung bis heute.

Vizelandrat Franz Hofstetter, Schulamtsdirektor Robert Leiter und Architekt Arthur Schankula hatten ebenfalls ausschließlich lobende Worte parat. Leiter meinte unter anderem: „Ich würde mir wünschen, dass alle Gemeinden derart toll ausgestattete Schulen hätten.“

Ein Name fiel immer wieder im Zusammenhang mit der Entwicklung in Oberding: Altbürgermeister Helmut Lackner gilt unter anderem als Vater der Realschule. Nicht nur Mücke lobte ihn, dass er sich mit dieser Idee damals durchgesetzt habe. Dass sie heute im alten Gebäude untergebracht ist, sei überhaupt kein Problem, betonte der heutige Bürgermeister. Die Gemeinde ließ sich die Modernisierung immerhin mehr als eine Million Euro kosten.

Im Rahmen des Jubiläums präsentierte die Realschule in Person von Schulleiter Martin Heilmaier stolz das neue Logo mit den drei grünen Buchstaben R S O an der Wand in der Aula. Die Bedeutung Realschule Oberding ist klar, Heilmeier machte sich aber darüber hinaus Gedanken. Rastlos passe bestens, denn die Gemeinde habe zehn Jahre in diesem Maße gearbeitet. Stolz könne man zudem auf die Schule mit 261 erfolgreichen Abschlüssen im letzten Jahrzehnt sein, und auch Orientierung ist nach Heilmaiers Ansicht ein wichtiges Schlagwort.

Neben dem offiziellen Festakt interessierten sich die zahlreichen Besucher anschließend für die Rundgänge und Führungen durch das alte wie auch das neue Gebäude, und es gab immer wieder erstaunte Blicke, was in Oberding in den vergangenen 50 Jahren alles geschaffen worden ist – gewiss einer der vielen guten Gründe für den Festakt.