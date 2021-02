Aus für Reiterhof schlägt hohe Wellen: Große Anteilnahme von Pferdefreunden - scharfe Kritik an Pächterin

Das Aus zum Jahresende für den Reiterhof Gut Wildschwaige in Oberdingermoos schlägt hohe Wellen. Nach dem Bericht sind bei unserer Zeitung Zuschriften von rund 20 Pferdefreunden eingegangen, die das Aus bedauern. Genauso haben uns aber auch Stimmen erreicht, die scharfe Kritik an Hof-Pächterin Judith Jepards üben.

Oberdingermoos - Wie berichtet, hatte es einen Gütetermin vor Gericht gegeben, bei dem sich die Gemeinde Oberding und Jepards auf deren Auszug bis zum 31. Dezember geeinigt hatten.

Aus für Reiterhof Wildschwaige: Viele Reaktionen - Anteilnahme und scharfe Kritik

Der Schwarze Peter liege nicht bei der Gemeinde: Aussagen in diese Richtung liegen unserer Zeitung vor. Die Pächterin habe in den vergangenen Jahren kaum Miete bezahlt, diverse Angebote von der Gemeinde ausgeschlagen. Auf Nachfrage bestätigt Jepards, dass das Thema Miete der Hauptgegenstand des Gütetermins gewesen ist. Und sie bestätigt, dass sie einen Teil der Miete seit Jahren nicht bezahlt hat.

Sie habe die Miete für alle Nutzflächen, die der Gemeinde gehören, „stets zu 100 Prozent bezahlt“. Ohne Angabe von Gründen habe ihr die Kommune diese Flächen vergangenen Herbst gekündigt – aus ihrer Sicht das Ende für den Reiterhof. Auch für weitere Flächen, die im Besitz anderer Verpächter seien – etwa Weiden und Wiesen –, habe sie stets bezahlt. Miete zurückbehalten habe sie allerdings für die Hofstelle.

Gut Wildschwaige: Pächterin bezahlte in vergangenen Jahren kaum Miete

Wie berichtet, ist vor allem das Wohnhaus dort in marodem Zustand. Als die Flughafengesellschaft 2016 das Areal an die Gemeinde verkauft habe, sei die Kommune auf die mietrelevanten Mängel hingewiesen worden. Über die Jahre habe die Gemeinde aber nichts unternommen. Jepards betont, sie wolle nicht als „Mietschmarotzerin“ hingestellt werden. „Meiner Meinung nach sind wir hier das Bauernopfer.“

Sie betont einmal mehr ihr großes Ziel, dass sie die Fläche gerne selbst erworben hätte, der Hof funktioniere nur in privater Hand. Der ursprüngliche Pachtvertrag war bis 2026 datiert gewesen. Wie berichtet, will sich die Gemeinde um ihren Bürgermeister Bernhard Mücke mit Verweis auf den Gütetermin nicht zu Details äußern.

Der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, Josef Steinkirchner, teilt jedoch mit: „Die Gemeinde Oberding hat mit Familie Jepards im Rahmen eines gerichtlichen Mediationsverfahrens beim Landgericht Landshut einen Vergleich geschlossen, dem beide Parteien ohne weitere Einwände zugestimmt haben.“

Aus für Reiterhof: Große Enttäuschung bei Pferdefreunden - „Kann es nicht fassen“

Dieser Vergleich beinhalte alles, was im Bericht der Heimatzeitung genannt worden sei. Also auch das Aus für die Pächterfamilie zum Ende des Jahres. „Dabei wurde im Rahmen der Verhandlung auf Wunsch von Frau Jepards auch Stillschweigen vereinbart“, so Steinkirchner. Die Gemeinde werde sich an diese mündlich geschlossene Vereinbarung halten – „auch zum Schutz von Frau Jepards“.

Bei den Pferdefreunden, zu einem großen Teil Einsteller oder Reiter von Pferden in Gut Wildschwaige, ist die Enttäuschung über das baldige Aus groß. Sie verweisen auf die schwierige Situation, überhaupt einen geeigneten neuen Hof für ihre Tiere zu finden. Außerdem gibt es Kritik an der Gemeinde: „Ich kann es nicht fassen, dass eine so wohlhabende Gemeinde wie Oberding diese Anlage nicht weiter fördern will“, schreibt beispielsweise Anne Mesch aus Oberding. „Es gab Schnuppertage für den Kindergarten, stets wurden Ferienfreizeiten und Voltigier-Wochenenden angeboten“, berichtet eine weitere Leserin.

Oberdingermoos: Aus für Reiterhof - Künftige Nutzung des Areals noch völlig offen

Und Linda Ahlig aus Kranzberg bedauert: „Die Arbeit im Reit- und Voltigierverein wird mir sehr fehlen. Selber als Voltigiererin in der Graziengruppe war ich schon bei vielen Veranstaltungen dabei. Zudem unterstütze ich das Trainerteam in den Kindergruppen. Als Trainerin C Voltigieren habe ich die besten Vorrausetzungen dafür, auch wenn mein Trainerschein nun nutzlos wird. Um für mich wieder eine Gruppe zu finden, sehe ich schwarz, Erwachsenen-Voltigiergruppen sind sehr selten.“

Wie es mit dem Areal weitergeht, ist laut Bürgermeister Mücke völlig offen. Der Gemeinderat wolle sich erst nach dem Auszug Jepards’ damit befassen.

(Von Markus Schwarzkugler)