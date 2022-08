Sprengstoffalarm in Schwaigerloh

Von: Markus Schwarzkugler

Der Bereich um die Firma in Schwaigerloh wurde - bis zur Kreisstraße ED5 - abgesperrt/Symbolbild © Alex Talash

Für mächtig Aufruhr gesorgt hat am Montagmorgen ein „sprengstoffverdächtiges Paket“ in einer Logistikfirma in Schwaigerloh. Das hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Kreisstraße ED 5.

Schwaigerloh - Wie die Polizeiinspektion Flughafen München berichtet, wurde in dem Unternehmen gegen 9.30 Uhr ein Paket geöffnet, das „sprengstoffverdächtig“ gewesen sei. Ein Mitarbeiter hatte darin Kabel entdeckt.

Da zunächst von einer Gefahr ausgegangen werden musste, wurde der Bereich in Zusammenarbeit von Polizei, örtlichen Feuerwehren, Rettungsdienst, THW und Landratsamt evakuiert und abgesperrt.

Von den Absperrungs- und Ableitungsmaßnahmen war auch die Kreisstraße ED 5 betroffen, „wodurch sich unvermeidliche Verkehrsbehinderungen ergaben“, so die Polizei. So war der Kreisverkehr komplett gesperrt, an den Einmündungen des Südrings wurden Ableitungen eingerichtet. Hinzugezogene Fachkräfte gaben gegen 12.50 Uhr Entwarnung, sodass alle Einschränkungen aufgehoben werden konnten.