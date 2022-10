Oberding trauert um Jakob Gerbl: „Ein wahrlich großartiger Mensch“

Von: Friedbert Holz

Jakob Gerbl: Der beliebte Oberdinger verlor jetzt den Kampf gegen seine heimtückische Krankheit. © privat

Er wurde allseits geschätzt und war überaus engagiert: Jakob Gerbl. Der Oberdinger, dessen Herz für seine Familie, den TuS und die Landwirtschaft schlug, ist mit nur 58 Jahren verstorben.

Oberding – Er war beliebt und überall gerne gesehen, half, wo immer er konnte: Jakob Gerbl. Bis zuletzt, so sagen viele, die den „Jake“ kannten, sei er optimistisch und freundlich durchs Leben gegangen. Nun, im Alter von nur 58 Jahren, verlor er den Kampf gegen seine heimtückische Krankheit, die ihn seit 2001 begleitet hatte. „Er war ein großer Kämpfer, hat nie sein Schicksal bejammert und ist zuhause gestorben“, sagt seine Frau Rosi. Am Mittwoch, 19. Oktober, wird er in Oberding zu Grabe getragen. Der Trauergottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Als ältestes von vier Kindern wurde Jakob Gerbl in Erding geboren. Er wuchs auf dem Hof seiner Eltern Jakob und Marianne auf. Seine Mutter und seine drei Geschwister Maria (57), Robert (56) und Bernhard (50) mit ihren Familien wohnen noch heute in der näheren Umgebung, sein Vater starb vor sieben Jahren.

Jakob Gerbl ging in Oberding zur Schule und machte danach eine Ausbildung zum Landwirt. Anschließend absolvierte er drei Semester an der Landwirtschaftsschule Erding, wo er 1989 auch seine spätere Ehefrau (54) traf. Die Isenerin lernte den Beruf der Hauswirtschafterin. 1994 heiratete das junge Paar, vier Jahre später kam Sohn Christian zur Welt. Bis zum Jahr 2000 fuhr Jakob Gerbl noch nebenher Lkw für eine örtliche Firma, 2001 übernahm er schließlich den elterlichen Hof. Diesen bewirtschaftete er zusammen mit seiner Frau. Ackerbau und Bullenmast bestimmten die Arbeitsabläufe.

„Seine große Leidenschaft gehörte aber dem Fußball“, erinnert sich seine Witwe. „Schon als Jugendlicher war er in jeder freien Minute auf dem Platz hinter dem Ball her, spielte selbst aktiv und ging auch später noch oft zu den Spielen des TuS Oberding.“ Er sei ein großer Fan des FC Bayern München gewesen. So hatten ihm Freunde zum 50. Geburtstag sogar eine Fahne des Vereins samt Mast vor sein Haus gestellt.

Dass Jakob Gerbl für seinen Lieblingsverein viel auf sich nehmen konnte, daran erinnert sich Tobias Huber. Der Fußball-Abteilungsleiter des TuS Oberding hatte sein Amt 2013 von Gerbl übernommen. Als die Bayern die Champions League gewonnen hatten, musste sich Gerbl als Wetteinsatz beim nächsten Heimspiel mit einem Dortmund-Trikot auf die Bayern-Tribüne setzen. „Das nahm er ebenso klaglos hin wie seine böse Krankheit. Jäcko, wie wir ihn nannten, hat für seinen Verein alles getan, war immerhin 18 Jahre lang Abteilungsleiter und Sponsor“, sagt Huber über Gerbls Engagement für den TuS. Seine Fußball-Kameraden haben ausgerechnet, dass Jakob Gerbl in seiner aktiven Zeit seit 1980 585 Spiele absolviert und dabei 53 Tore geschossen hat.

Auch Bürgermeister Bernhard Mücke kann nur Gutes über Jakob Gerbl sagen, der Mitglied im Ortsausschuss und seit 2014 auch Ortssprecher von Oberding war. „Jakob hat in seiner Funktion überall mitgeholfen, wenn es darum ging, etwa Feldwege zu sanieren, Feste zu organisieren oder bei der Verwaltung unseres Bürgerhauses mitzuwirken“, so Mücke. „Es war ein Traum, mit ihm zu arbeiten, denn er gab sich immer optimistisch, ein freundlicher Mensch, oft auch mit einem Witz auf den Lippen.“ Und er sei unglaublich hilfsbereit gewesen: „Ein Nein gab’s bei ihm selten. Als mein Vater im Winter einmal mit seinem Auto im Schnee steckte, rief er den Jakob an. Der kam prompt und half ihm aus der Misere. Das war selbstverständlich für ihn. Oberding hat mit ihm einen wahrlich großartigen Menschen verloren.“ FRIEDBERT HOLZ