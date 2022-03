„Trinkwasserversorgung muss in öffentlicher Hand bleiben“

Von: Markus Schwarzkugler

Beim Thema Trinkwasser sieht die Gemeinde Oberding erheblichen Nachbesserungsbedarf im LEP. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern erntet auch in der Gemeinde Oberding deutliche Worte der Kritik. Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) nahm sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vor allem das Thema Trinkwasserversorgung zur Brust.

Oberding – Bis 1. April können die Gemeinden ihre Stellungnahmen beim Wirtschaftsministerium unter der Leitung des Freien Wählers Hubert Aiwanger einreichen. Die Gemeinde Oberding stützt sich in ihren Formulierungen vor allem auf die Stellungnahme des Bayerischen Gemeindetags, schärft so manche Stelle jedoch nach. So sehen sich die Oberdinger davon bedroht, dass laut LEP die Entnahme von Tiefengrundwasser reduziert werden soll, um es zu schonen. Das kann die Gemeinde zwar zum Teil nachvollziehen. Wie Mücke berichtete, gibt es im Bereich des Wasserzweckverbands Moosrain aber sieben Brunnen, aus denen die Gemeinde versorgt wird, und bei allen handelt es sich um Tiefengrundwasser. Die Folge wäre, dass neue Brunnen gebaut werden müssten – einer kostet laut Mücke 1,5 bis zwei Millionen Euro. Zu allem Überfluss sei die Wasserqualität aus höher liegenden Grundwasserschichten schlechter. Oberding fordert daher einen langfristigen Bestandsschutz für Tiefengrundwasserbrunnen.

„Die Trinkwasserversorgung so zu benachteiligen, ist ein Unding“, wetterte Mücke. Denn nach Auffassung seiner Gemeinde wird die Mineralwasserindustrie stark bevorteilt. Sie erhalte weiter uneingeschränkt Zugang zum Tiefengrundwasser, „während die Wasserversorger mit ihrer kommunalen Pflichtaufgabe der Trinkwasserversorgung dagegen auf ortsferne Wasserverbünde oder gar Wasseraufbereitungen verwiesen würden“. Ein Systemwechsel werde sich auch auf die Kosten der Gebührenzahler auswirken. „Das würde vor Ort zu erheblichen Spannungen führen“, warnt die Gemeinde in ihrer Stellungnahme. Die Wasserversorgung müsse grundsätzlich in öffentlicher Hand bleiben.

„Es wäre ein Wahnsinn, hier Privatisierungen zuzulassen“, warnte Erdings OB Max Gotz diese Woche im Stadtrat. In ihrer Stellungnahme zum LEP hat die Große Kreisstadt aber auf einen entsprechenden Passus zum Thema Trinkwasser verzichtet – unter Verweis auf die Ausführungen der Nachbargemeinden. Mücke befand derweil ngesäuert: „Das ist eine Angelegenheit, die überhaupt nicht geht, zumal unsere Qualität besser ist. Und dann auch noch die Trinkwasserindustrie bevorzugen – unglaublich.“

Seine Gemeinde fordert zudem, dass ein Passus mit der Streichung der dritten Start- und Landebahn am Flughafen ins LEP aufgenommen wird. In Oberding sorgt für Unverständnis, warum diese Planung und die damit einhergehende Belastung unberührter Landschaft nicht ausgeschlossen wird, während man vorhandene Kapazitäten am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen nicht nutzt. „Würde man den Sonderflughafen auch für Geschäftsflieger öffnen, könnte dies zu einer deutlichen Entlastung des bestehenden Verkehrsflughafens in München führen“, sagte Mücke.

Wie viele andere Landgemeinden sieht sich Oberding durch eine weitere Verschärfung des Anbindegebots, das Zersiedelung verhindern soll, in der Entwicklung behindert. Den Gemeinden müsse bei der Bauleitplanung Flexibilität eingeräumt werden – Oberding beispielsweise wegen seines Status’ als Flughafen-Gemeinde. Mehr Flexibilität fordert die Kommune auch bei den Regelungen im LEP zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten. Im bekanntlich stark wachsenden Schwaiger Gewerbegebiet sollen Mücke zufolge nämlich Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden.