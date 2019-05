Karambolage an der FTO

Ein Unfall mit drei Autos hat sich am Freitag gegen 13.15 Uhr auf der auf der Staatsstraße 2084 bei Oberding ereignet. Bei der Karambolage an der Abfahrt zur Flughafentangente wurden fünf Personen verletzt.

Oberding – Laut Polizei war eine 23-Jährige aus dem Raum Aichach mit ihrem VW Golf auf der Staatsstraße von Eitting in Richtung Freising gefahren. An der Einmündung in die Flughafentangente wollte die junge Frau nach links in Richtung A 92 abbiegen. Dabei übersah sie den 3er BMW einer dreiköpfigen Familie aus dem Raum Kulmbach. Der 46-jährige Fahrer, seine Ehefrau (43) und der sechsjährige Sohn waren in Richtung Erding unterwegs. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der BMW wurde durch den Aufprall auf einen Skoda Octavia geschoben, der mit zwei Frauen aus dem Raum Ebersberg besetzt war. Die Schwestern im Alter von 60 und 65 Jahren waren nach Freising unterwegs gewesen und hatten auf eine Abbiegemöglichkeit gewartet.

Bei dem Unfall wurden die Insassen des Golf und des BMW nach ersten Erkenntnissen jeweils leicht verletzt, die Ebersbergerinnen kamen mit dem Schrecken davon. Die Unfallverursacherin wurde zur weiteren Abklärung mit Verdacht auf Schleudertrauma, ihre Beifahrerin (21) mit Prellungen, ins Klinikum Freising gebracht. Die Insassen des BMW kamen mit diversen Prellungen ins Klinikum Landshut-Achdorf.

Die drei Autos wurden unterschiedlich stark beschädigt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 30 000 Euro. Neben der Feuerwehr Eitting und er Polizei waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz..