Unstimmigkeit zwischen Gemeinde Oberding und Landratsamt über Bauantrag

Verwunderung im Oberdinger Gemeinderat: An der Brunnmühle in Notzing soll gebaut werden. Für das Landratsamt ist das in Oberding. Die Gemeinde sieht das anders.

Oberding – Neben Änderungen im Haushalt, in dem die Gemeinde nun mit drastischen Gewerbesteuerausfällen aufgrund der Corona-Pandemie rechnet (wir berichteten), wurde im Oberdinger Gemeinderat auch über diverse Bauanträge beraten. Einer sorgte im Gremium für Verwunderung.

Geplant ist an der Brunnmühle in Notzing der Bau eines Hauses mit zwei Wohneinheiten und Garagen. Der Bauantrag an sich war unproblematisch, der Stellplatznachweis war erfüllt, die erforderlichen Nachbarunterschriften lagen vor, und auch sonst gab es keine Mängel. Der Haken: „Nach unserer Auffassung befindet sich das Grundstück im Außenbereich“, erklärte Bürgermeister Bernhard Mücke dem Gremium. Das Landratsamt sehe das allerdings anders: Es handle sich um Innenbereich und sei somit Sache des Gemeinderats.

Innen- oder Außenbereich?

„Wie kommt das Landratsamt darauf?“, wollte Gemeinderat Georg Ascher wissen. Eine Erklärung dafür hatte aber auch Mücke nicht: „Wir haben explizit nachgefragt, wieso das beim Landratsamt als Innenbereich gilt. Nach unserer Interpretation der Bayerischen Bauordnung ist das Außenbereich. Wir haben auch nachgefragt, ob sich in der Bauordnung etwas verändert hat.“ Eine erklärende Antwort habe es allerdings nicht gegeben.

Wolfgang Hirner merkte an: „Wenn das Landratsamt sein Okay gibt, darf eh gebaut werden.“ Deshalb werde er den Antrag ablehnen. Dieser Meinung schlossen sich die meisten Gremiumsmitglieder an. Nur drei Räte nahmen den Beschlussvorschlag an, 18 stimmten dagegen.

Mehr finanzielle Möglichkeiten für den Bürgermeister

Alle weiteren Bauanträge wurden einstimmig angenommen. Darunter befanden sich Umbauarbeiten im Innenbereich des Unternehmens Stilbe Property in Schwaig, der Bau eines Pools in Schwaig, eine Tektur zum Umbau und zur Erweiterung eines Einfamilienhauses in Schwaig, der Neubau eines Fünffamilienhauses mit vier Pensionszimmern in Notzing sowie der Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle in Oberding.

In der Sitzung wurde zudem die Gemeindegeschäftsordnung angepasst. Der Verfügungsrahmen des Bürgermeisters wurde ausgeweitet. Mücke wird künftig bei überplanmäßigen Ausgaben über 10 000 Euro verfügen, bislang waren es 6500 Euro. Auch der Betrag für außerplanmäßige Ausgaben steigt von 3250 auf 6500 Euro. Die Änderungen gingen zurück auf einen Vorschlag Hirners in der konstituierenden Sitzung Anfang Mai. Gemeinderat Georg Maier wollte vor der Abstimmung wissen, ob es diese Änderung denn brauche. Mücke verneinte: „Ich komme auch mit den alten Beträgen aus. Wenn die mal nicht reichen sollte, kann ich ja in Einzelfällen den Gemeinderat abstimmen lassen. Ich überlasse es euch.“ Die Anpassung wurde dann einstimmig beschlossen.

Abschließend informierte Mücke das Gremium noch über die angelaufenen Bauarbeiten auf der Kreisstraße ED 9 zwischen Niederding und FTO (ausführlicher Bericht folgt).

Mayls Majurani