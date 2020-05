Mit einer schweren Fußverletzung in eine Münchner Klinik geflogen werden musste am Samstagnachmittag ein Oberdinger.

Oberding – Nach Angaben der Erdinger Polizei war der 25-Jähriger gegen 15 Uhr auf der Ferstlstraße mit seinem Quad in Oberding unterwegs, als er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das vierrädrige Motorrad landete im Gebüsch. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Die Verletzungen erwiesen sich als so schwer, dass ein Helikopter angefordert wurde. ham