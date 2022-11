Oberdinger Ortsverein überwältigt vom Andrang bei der Winterzauber-Premiere

Von: Bernd Heinzinger

Ganz schön was los war beim ersten Oberdinger Winterzauber am Bürgerhaus. © Bernd Heinzinger

Ein großer Erfolg war die Premiere des Oberdinger Winterzaubers vor dem Bürgerhaus. Die vom Ortsverein ausgerichtete Veranstaltung fand derart großen Zuspruch, dass die Organisatoren schon nach wenigen Stunden neues Grillfleisch und Sitzplätze nachordern mussten.

Oberding - Der 2. Vorsitzende Christian Kaiser, selbst hart arbeitend am Grill, freute sich: „Es ist einfach unglaublich, dass so viele Leute kommen, die Resonanz ist einfach toll.“

Die vielen Stunden Arbeit hätten sich gelohnt. Auf die Idee des Winterzaubers sei man gekommen, nachdem beispielsweise das Ortsfest in den vergangenen Jahren pandemiebedingt ausgefallen war: „Daher wollten wir was für die Bürgerinnen und Bürger machen – und es hat sich auf alle Fälle gelohnt.“ Neben feinen Grillspezialitäten gab es natürlich auch Getränke in reichlicher Auswahl, vor allem der Glühwein fand Absatz.

An einem weiteren Stand verkauften Andrea Deischl und Anna Lisa Schwanner vom Ortsverein selbstgemachte Adventskränze, Marmelade, Kräuter, Servietten und Liköre. „Wir trafen uns dafür an vielen Abenden“, sagte Schwanner und betonte: „Dass heute so viele Leute gekommen sind, überrascht auch mich. Wir sind sehr zufrieden.“

Die Ministranten boten an ihrem Stand Weihnachtsdeko aus eigener Hand an, und für die Kinder gab es im Bürgerhaus ein großes Rahmenprogramm. Dort durften sie unter Aufsicht basteln und sich austoben, während die Eltern beim Winterzauber ein wenig ihre Ruhe hatten.

Der erste Winterzauber in Oberding: Eine schöne Idee des Ortsvereins, und angesichts der starken Resonanz dürfte es kommendes Jahr eine Wiederholung geben.