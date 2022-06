Oberdinger Wahnsinn mit LaBrassBanda

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Ausgelassene Stimmung herrschte im Oberdinger Festzelt. Die Security sorgte unermüdlich für Wassernachschub, damit die über 1000 Konzertbesucher die zwei Stunden schweißtreibende Party in der Hitze auch wirklich bis zum Ende durchhalten konnten. © Bernd Heinzinger

Die Band hat es einfach drauf: Von der ersten Sekunde hatten LaBrassBanda das volle Festzelt in Oberding am Samstag im Griff, mit den ersten Tönen herrschte dort über zwei Stunden Partystimmung pur. Man merkte deutlich, dass die Leute endlich wieder feiern wollten, und zu den Klängen der bekannten Gruppe aus Übersee am Chiemsee konnte sich jeder fallen lassen und glücklich sein.

Oberding – Die Hochgeschwindigkeits-Blaskapelle ist nicht umsonst Kult, nicht nur in Bayern. Der Song „Bayerischer Techno“ entstand bei einem Festival in Dänemark, wie Sänger Stefan Dettl auf der Bühne erzählte: „Da standen wir nur auf der kleinen Bühne, daneben spielten Oasis vor mehr als 10 000 Leuten.“ Weil die aber recht „lätschert“ performt hätten, habe es die Leute immer mehr zu LaBrassBanda gezogen. Da musste man lauter und schneller werden – und das sei dank der spontanen Neukomposition gelungen. Aber auch ihre ersten Werke wie „Autobahn“ oder der große Hit „Nackert“, mit dem die Gruppe Deutschland fast beim Eurovision Songcontest vertreten hätte, sorgten für Begeisterung und Tanz-Ekstase bei den weit über 1000 Leuten im Oberdinger Festzelt.

Barfuß und in Tracht: Stilecht traten LaBrassBanda auf die Bühne. Sie hatten das Publikum vom ersten Ton an voll im Griff und waren begeistert. © Bernd Heinzinger

Das Publikum setzte sich aus Gästen jeden Alters zusammen: Ganz vorne erhaschten die Teenager den besten Blick auf die Band, hinten feierten einige der Fraktion Ü 60 ebenso leidenschaftlich mit. Die Musiker freuten sich sichtlich, endlich wieder in einem vollen Zelt auftreten zu können. Den Song „Kaffee vs. Bier“ beispielsweise hatten sie vor mehr als zwei Jahren geschrieben, bislang aber lediglich viermal gespielt, wie Dettl betonte. Später jubelte er: „Wir haben zwar seit einer Stunde null Sauerstoff mehr hier auf der Bühne, aber es ist einfach geil, ihr seid der Wahnsinn.“

Die veranstaltenden Vereine bekamen ebenfalls großes Lob, noch nie hätten sie von gleich einem Jubiläumstrio gehört: „Ihr habt alles super organisiert, dankt ihnen dafür mit einem Riesenjubel.“ Das ließ sich das Publikum nicht zweimal sagen, und Feuerwehrler, Eustachia-Schützen und Kriegerverein hatten gleich einen weiteren Grund zur Freude.

Dann wurde weiter getanzt, zu späterer Stunde sogar auf der Fläche vor der Band gepogt. Die fleißigen Securitys hatten eine Menge zu tun, aber im positiven Sinn: Sie sorgten mit einem großen Vorrat an Wasserflaschen dafür, dass die Leute bei den heißen Temperaturen bis zum Ende durchhielten.

Mit dabei waren auch Sophia, Nadja, Elisabeth, Victoria und Stefan aus Langenpreising. Für sie war es das erste Konzert mit LaBrassBanda, und alle zeigten sich begeistert: „Es war einfach nur toll, die Atmosphäre riesig. So ein schönes Konzert hatten wir schon lange nicht mehr.“ So sahen es alle Besucher im Oberdinger Festzelt, und nach gut zwei Stunden und einigen Zugaben endete das Konzert.

Danach konnten die Besucher mit den Mitgliedern von LaBrassBanda noch das eine oder andere Getränk an der Bar zu sich nehmen. Ein gigantisches Konzert in Oberding, an das sich sicherlich viele noch lange zurückerinnern werden. Ein Bericht zum Festsonntag folgt.