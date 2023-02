Oberdinger Wohnraum-Offensive

Gemeinderat bringt Bebauungspläne für Aufkirchen und Schwaig voran – Raser ausbremsen

Die nächsten Schritte auf dem Weg zur Schaffung neuen Wohnraums hat der Oberdinger Gemeinderat in seiner Sitzung vergangene Woche gemacht. Sowohl östlich der Werkstraße in Schwaig als auch im Osten des Eichenrings in Aufkirchen kann in naher Zukunft gebaut werden.

Aufkirchen/Schwaig – Mehr Redebedarf gab es bei letzterem Projekt, denn hier ging es um die Erschließung und auch um die Frage, wie man denn Raser im Ort am besten ausbremsen könnte. Ein altbekanntes Thema in der Gemeinde.

Im November 2020 hatte sich der Gemeinderat auf die Vorgehensweise in Aufkirchen festgelegt. Demnach sollen dort elf Einfamilienhäuser, 34 Doppelhaushälften und sieben Mehrfamilienhäuser entstehen können. Gut zwei Jahre später hatten die Räte nun aus drei Varianten auszuwählen. Es ging um die Gestaltung der Erschließungsstraßen in dem künftigen Baugebiet.

Die Ratsmehrheit sprach sich am Ende für die Variante ohne Gehweg innerhalb des Baugebiets aus, dafür mit Grün- und Parkstreifen. Die Fahrbahnbreite beträgt 5,50 Meter, Grün- und Parkstreifen sind 1,75 beziehungsweise 2,20 Meter breit. Durch den Entfall des Gehwegs winkt laut Gemeindeverwaltung eine Kosteneinsparung von rund 130 000 Euro. Ein zwei Meter breiter Bürgersteig, der rund 85 000 Euro kostet, befindet sich dafür an der östlichen Zufahrtsstraße zum Baugebiet.

Innerhalb dessen verspricht sich die Gemeinde durch die bevorzugte Variante eine Straßenführung, die den Verkehr beruhigt. Durch die grünen Fleckerl zwischendrin erhofft sich etwa Peter Reiss (WG Aufkirchen), dass Autofahrer dann „nicht so durchheizen“ können. Bei ihm an der Christian-Jorhan-Straße verlaufe die Straße gerader – mit der Folge, „dass sie da grundsätzlich zu schnell fahren“. Christian Kaiser (WG Oberding) fand es außerdem „schön mit diesen Grünzügen zwischendurch“.

Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) stellte zudem klar, dass mit einem Gehweg eine mögliche künftige Spielstraße „schon gestorben wäre“. Und: „Die Leute wären nicht begeistert, wenn sie den Gehsteig räumen müssten.“

Die Verwaltung sieht noch den Vorteil, dass zusätzliche Stellplätze in Parkstreifen, zum Beispiel mit Rasengitterbelag, für Entlastung der Erschließungsstraße sorgen werden, weil diese dann besser befahrbar sei. „Die Parkplatzsituation am Eichenring ist sehr angespannt“, wusste der Aufkirchener Gemeinderat Wolfgang Hirner außerdem zu berichten.

Ein Nachteil ist aber, dass es keine definierte Fußgängerführung gibt im Gegensatz zur Variante mit einem Gehweg im Baugebiet.

Für die Ratsmehrheit überwogen aber die Vorteile. Nur Georg Maier (WG Notzing) stimmte letztlich dagegen. Ihn störten die Grünflächen, denn das werde ja „eine reine Slalomstrecke“. Doch je gerade die Straße desto schnell brettern Autofahrer eben durch, wie Mücke noch einmal betonte. Maier sprach sich außerdem – vergebens – für einen Gehweg auch innerhalb des Baugebiets aus.

Der Beschluss sieht vor, dass im Bereich der Zufahrtsstraße die sogenannte Homburger Kante zum Einsatz kommt – ein Granit-Zweizeiler mit drei Zentimetern Höhenversatz zur Trennung von Fahrbahn und Gehweg. So verspricht man sich eine bessere Erkennbarkeit des Gehwegs im Gegensatz zu einer Lösung mit farblicher Markierung der Grenze. Die Homburger Kante verursacht Mehrkosten in Höhe von rund 14 000 Euro.

Die Planung des neuen Aufkirchener Baugebiets sieht auch vor, dass das südlich gelegene Biotop für die Entsorgung des Oberflächenwassers genutzt wird.

Keinen Diskussionsbedarf mehr hatten die Gemeinderäte beim Baugebiet östlich der Schwaiger Werkstraße. Einstimmig wurde der Planentwurf gebilligt. Der Bebauungsplan wird nun einen Monat lang zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegt.

Wie berichtet, ist in dem Gebiet Platz für rund 30 bis 35 Wohneinheiten in Einzel- und Doppelhäusern. Die Grundstücke sind zwischen 260 und 760 Quadratmetern groß, die Gesamtfläche des Areals erstreckt sich auf rund 5800 Quadratmeter.

„Wir sind froh, wenn sowas in Schwaig möglich ist“, sagte VG-Geschäftsleiter Josef Steinkirchner unserer Zeitung. Denn wegen des Fluglärms und der damit verbundenen Auflagen gibt es dort schon viele Flächen, die deshalb per se für neuen Wohnraum ausscheiden.