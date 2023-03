Als Teilzeit-Sennerin auf der Alm

Für ihren Besuch beim Eittinger Frühschoppen bedankten sich Robert Groll und Petra Zollner (r.) bei Referentin Agnes Pointner. © Pfarrgemeinderat

Seit acht Jahren lebt die Oberdingerin Agnes Pointner im Sommer auf der Alm. Wie es ihr dort ergeht, erzählte sie jetzt.

Beim kirchlichen Frühschoppen im Eittinger Gasthaus zur Post berichtete sie von ihrem Alltag hoch oben. Knapp 40 Bürger hörten ihr interessiert zu. Auf der Großtiefentalalm ist Pointner zu finden, die in 1500 Meter Höhe auf der Rotwand, dem höchstem Gipfel im Spitzingseegebiet, liegt. Die kleine Alm ist nicht bewirtschaftet, „aber einige im Wassertrog gekühlte Getränke für die Wanderer und Mountain-Biker haben wir meist vorrätig“, sagte sie.

Die herrlichen Landschaftsbilder, die sie mitgebracht hatte, erinnerten ein wenig an das zu Hause von Heidi und dem Almöhi. Aber schnell war klar, dass dieses Bergidylle auch Entbehrungen mit sich bringt. „Das Plumpsklo war noch nie ein Problem für mich“, sagte Pointner. Jedoch gab es anfangs noch keine Dusche. Die wurde erst nachträglich eingebaut. Erwärmt wird das Wasser mit einem Boiler. „Auf dem Berg ist das purer Luxus“, findet Pointner. Und die Solarzelle auf dem Hüttendach reiche zumindest für Licht und so viel Strom, um das Handy laden zu können. „Wobei es da oben eh fast keinen Empfang gibt.“

Viel Zeit für Social Media und Co. wäre ohnehin nicht. Die 45 Kühe wollen gepflegt werden. Die rund 60 Schafe seien etwas pflegeleichter: „Die gehen ziemlich weit rauf in die Höhe.“ Was es nicht gerade einfacher mache, sie beim Almabtrieb einzufangen.

Agnes Pointner hatte viele Anekdoten im Gepäck, aber auch so manch traurige Geschichte. „Eine Kuh von der Nachbarsalm ist abgestürzt und so zu Tode gekommen“, erzählte die Teilzeit-Sennerin. „Für die Wanderer, die an diesem Tag vorbei kamen, ein verstörender Anblick.“ red