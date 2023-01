Oberdings Angst vor dem Verkehrsinfarkt

Von: Markus Schwarzkugler

Erdings neues Einfallstor: das geplante Industriegebiet Erding-West von Südwesten aus betrachtet, dahinter der West-Erding-Park und das Kletthamer Feld. © CBRE/VIB Immobilien AG

„Grundsätzlich besteht Einverständnis mit der Ausweisung als Industriegebiet“, heißt es im Beschluss des Oberdinger Gemeinderats. Vom Grundsätzlichen hinsichtlich der Pläne der Stadt Erding nördlich der Dachauer Straße kamen die Räte am Dienstag jedoch schnell zu ihren Bedenken: Sie befürchten erhebliche Beeinträchtigungen ihrer eigenen, schon jetzt angespannten Verkehrssituation.

Oberding/Erding – Die Große Kreisstadt hatte den Oberdingern erneut ihre Bauleitplanung zur Abgabe einer Stellungnahme vorgelegt, und die fiel nun ein weiteres Mal – eben mit Ausnahme des formell Grundsätzlichen – negativ aus. Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) verwies auf ein Verkehrsgutachten, demzufolge sich die bereits jetzt zu Stoßzeiten ergebenden Rückstaus an der Anschlussstelle Flughafentangente Ost–Kreisstraße ED 7 weiter verschärfen würden. Oberding rechnet für Aufkirchen und Notzing mit „erheblichen zusätzlichen Verkehrsbelastungen“. Der Ausbau der FTO werde der Gemeinde nichts bringen, prognostizierte Mücke.

Der größte Betrieb in dem Erdinger Industriegebiet wird, wie mehrfach berichtet, ein Backzentrum, das die Edeka-Tochter Wünsche plant. Der alte Reiterhof in dem Bereich wurde bereits abgerissen. Interessant ist auch der Neubau eines Amazon-Sortierzentrums, laut Informationen unserer Zeitung hat der Online-Versandhändler aber Probleme bei der Personalakquise.

Sorgen macht der Gemeinde Oberding vor allem die in dem Gutachten angestellte Prognose für 2035. Selbst ohne Berücksichtigung der durch den Bebauungsplan ausgelösten Entwicklungen sei die östliche vorfahrtsgeregelte Rampe zur FTO stark überlastet. „Insgesamt befinden sich alle Kreisverkehre entlang der Dachauer Straße am Rande der Leistungsfähigkeit“, so die Gemeinde. Schon bei geringfügigen Verkehrszunahmen rechnet sie mit längeren Wartezeiten.

Mücke stellte hinsichtlich der Verkehrsabwicklung „einen deutlichen Unterschied zu unserem Gewerbegebiet in Schwaig“ fest. Oberding will nun bei der Stadt nachfragen, wie sie gedenkt, die Verkehrsanbindung des neuen Industriegebiets an den S-Bahnhof zu regeln. Wie berichtet, hatte die Stadt einmal in einer Stellungnahme in Richtung Oberding gestichelt, dass dessen Planung in Schwaig ja wohl auch nicht zur Entspannung der Verkehrslage beitragen werde.

Dass der Verkehr demnächst zulegen wird, dessen ist sich Mücke sicher. Da die Arbeitslosenquote sowohl in Oberding als auch in Erding recht gering sei, meinte er mit süffisantem Unterton, würden die neuen Arbeitskräfte wahrscheinlich von auswärts den Erdinger Westen ansteuern.

In dem Gutachten wird mit einem Neuverkehrsaufkommen von rund 680 Kraftfahrzeugfahrten am Tag gerechnet, 28 Prozent davon sind Schwerlastverkehr.