„Operation Toter Fisch“ mit Nachtsichtgerät erfolgreich: Goldacher Burschen stehlen Niederdinger Maibaum

Von: Markus Schwarzkugler

Der Operationsplan: Detailgenau haben die Goldacher Burschen ihren Maibaum-Coup in Niederding geplant. © EV

Es ist schon verrückt, was die Maibaumaufsteller vielerorts mittlerweile an Stüberlprogramm auffahren. Aber nicht nur das, auch die Diebe werden immer kreativer. Der Burschenverein aus Goldach im Kreis Freising ist in der Nacht auf Donnerstag sogar mit Nachtsichtgerät angerückt, um den Maibaum der Niederdinger Schützen und Landjugend vom Stemmer-Hof zu entführen. Ihre (Geheim-)„Operation Toter Fisch“ war erfolgreich.

Niederding/Goldach – Gegen 2 Uhr schlugen sie zu, während der in der Unterfahrt abgestellte Maibaum von fünf Niederdingern bewacht wurde, wie Florian Huber aus dem Ort berichtet. Doch: „I glab, dass de ganz schee beinand warn!“ Also beste Voraussetzungen für die Goldacher.

„Niederding, habederre! Griasde, Goidach!“ Mit diebischer Freude schickten die Burschen nach ihrer Aktion herzliche Grüße nach Niederding. Der Coup war bis ins kleinste Detail geplant. Burschen-Chef Niklas Weltmaier berichtete hochzufrieden: „Ein Spähtrupp hat die Lage vor Ort über einen längeren Zeitraum ausgekundschaftet.“ Der Burschenverein hatte sich die passenden Utensilien, darunter besagtes Nachtsichtgerät, zugelegt und einen Lageplan gezeichnet. Gut 30 Mann waren angerückt und warteten auf das Signal des Spähtrupps zum Zugriff. Die Aufgaben waren zuvor verteilt worden: „Jeder wusste genau, wo er hinlangen musste“, so Weltmaier. Und so war der Kraftakt eine Sache von wenigen Minuten.

Die Maibaumwache konnte nichts dagegen ausrichten. Bis sie überhaupt bemerkte, was vor sich ging, war der Baum schon aufgeladen und rollte auf einem Anhänger vom Hof. Eine Schrecksekunde hatten die Goldacher Burschen zuvor aber zu überstehen: „Der Postbote kam auf den Hof und hat uns vermutlich alle gesehen. Er grüßte freundlich und fuhr arglos weiter“, erzählt Weltmaier. Die Freude kennt beim Goldacher Burschenverein nun keine Grenzen, also fast keine: „A bisserl kloa is er ja scho. Bestimmt sechs Meter kürzer als unser eigener, 33 Meter langer Maibaum“, meint Weltmaier grinsend.

Und wie geht’s jetzt weiter? Am Donnerstagabend soll verhandelt werden. Vielleicht hat sich ja das schlechte Karma gerächt. „Die Niederdinger haben früher schon viel gestohlen“, berichtet Huber, vor ein paar Jahren etwa mal den der Notzinger Gemeinde-Nachbarn. „Das gehört dazu“, findet er. Das Partyprogramm im Maibaumstüberl geht freilich ungeachtet der eisernen Verhandlungen planmäßig weiter. mas/ev