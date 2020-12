Oberding: Ortsteil Flughafen existiert nur auf dem Papier

In Oberding gibt es offenbar einen Ortsteil Flughafen mit 97 Einwohnern. Doch wo liegt er? Eine Spurensuche.

Oberding – Gibt es in der Gemeinde Oberding einen Ortsteil, den man nur finden kann, wenn man einem weißen Kaninchen folgt? In unserem Bericht über die Präsentation als Ersatz zur Bürgerversammlung in Oberding war zumindest die Rede von einem Ortsteil Flughafen mit 97 Einwohnern. Kurios: Weder auf der Gemeindehomepage ist dieser Gemeindeteil aufgeführt, noch findet man auf Landkarten eine Siedlung oder ein Dorf in der Nähe des Flughafens, das identisch mit diesem Ort sein könnte.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt VG-Geschäftsführer Josef Steinkirchner: „Das ist ein Notbehelf in unserer Software. Menschen die am Hilton-Hotel am Flughafen (das auf Oberdinger Flur liegt, Anm.d.Red.) gemeldet sind, werden diesem Ortsteil zugerechnet.“ De facto gibt es diesen Ortsteil also nicht.

Bei den Flughafen-Bewohnern handele es sich meist um Auswärtige. Steinkirchner: „Nach deutschem Melderecht, müssen sie sich ab einer bestimmten Aufenthaltsdauer anmelden.“ Das seien zum Beispiel die Mitarbeiter des thailändischen Königs, der teilweise am Starnberger See lebt.

„Das haben wir so gehandhabt, weil das die beste Lösung war. Wir hätten die Menschen auch im Ortsteil Oberding dazuzählen können, aber das wäre dann auch nicht ganz richtig, sie leben ja nicht in Oberding“, erklärt Steinkirchner weiter. Da nützt es wohl auch nichts, Kaninchen durchs Oberdinger Land zu verfolgen.

Mayls Majurani