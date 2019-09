Der Pannen-Bau von Niederding - eigentlich sollte die Brücke im Mai fertig sein

Vielleicht klappt‘s heuer noch

von Markus Schwarzkugler schließen

Es ist schon eine beeindruckende Konstruktion, die am Niederdinger Ortsausgang Richtung Erding über den Isarkanal führt. Der Koloss Fuß- und Radwegbrücke ist allerdings eingeschlafen. Das musste Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke im Gemeinderat berichten. So ziemlich alles ist schief gelaufen, was schief laufen konnte.