Oberdinger Firmen-Casting: Rasant wachsendes Start-Up stellt sich vor

Von: Markus Schwarzkugler

Zu Gast im Gemeinderat Oberding: Stefan Oberdieck (l.) und Alexander Arenz von Smart Industry Solutions. © Markus Schwarzkugler

Sie sind nicht die ersten kreativen Jungunternehmer, die sich im Oberdinger Gemeinderat um Flächen im Rahmen der Erweiterung des Gewerbegebiets Eichenstraße Ost in Schwaig beworben haben: Am Dienstag stellten die Mitbegründer Stefan Oberdieck und Alexander Arenz ihr aktuell in Erding beheimatetes Tech-Start-up „Smart Industry Solutions“ im Gemeinderat vor.

Oberding – Die beiden in Erding und Freising lebenden Unternehmer haben ihre Firma 2021 gegründet, seit rund zehn Jahren sind sie im Automobilgeschäft. Zu ihren Kunden zählen bekannte Namen wie BMW, BASF, AGFA, Audi, Stihl oder Kyocera. Das Unternehmen wirbt für sich als Komplettanbieter für Bordnetz- und Automatisierungslösungen mit eigener Entwicklung und Produktion. Das Ziel sei, die Kunden mit individualisierten Komplettlösungen zu bedienen. Es geht unter anderem um Entwicklung, Musterbau und Kleinserienfertigung von elektronischen Fahrzeugkomponenten und Maschinenbauteilen sowie Test- und Produktionsautomatisierung, Beratung und Handel.

Rund 1200 Quadratmeter hat das aktuelle Firmengebäude mit Büro, Labor und Halle an der Albert-Einstein-Straße in Altenerding. „Wir kommen dort langsam an unsere Grenzen“, berichteten die Gründer. In Schwaig hoffen sie auf 3000 Quadratmeter für Werks- und Anlieferflächen, Büros und Labor. Das Unternehmen will expandieren, aktuell sind es 25 Mitarbeiter, zum Start im Juli 2021 waren es nur vier. Das Wachstumspotenzial ist also groß, das Umsatzziel für heuer liegt bei zehn Millionen Euro. Aktuell zählt man 130 Kunden, 100 Neukunden waren es im vergangenen Jahr.

Oberdieck und Arenz berichteten, dass sie Bereiche außerhalb der Automobilindustrie erschließen wollen. Sie seien permanent auf Personalsuche – nach Ingenieuren, Technikern, Meistern, Facharbeitern oder Sachbearbeitern. Auch der Nachwuchs ist im Fokus, egal ob Azubis, Praktikanten, Werkstudenten oder duale Studenten in Bereichen wie Elektrotechnik, Bordnetz und Wirtschaftsingenieurwesen.

Insgesamt erweitert die Gemeinde das Gewerbe in einem großen Sondergebiet an der Eichenstraße auf knapp 20 Hektar. Gut die Hälfte davon geht, wie berichtet, an Logistiker Group7, der damit seine Betriebsfläche verdreifacht. Weitere Unternehmen, die im Rahmen des Firmen-Castings zum Zug kommen werden, sind noch nicht bekannt. Außer mit Group7 habe die Gemeinde noch keine Verträge geschlossen, teilt Geschäftsleiter Josef Steinkirchner auf Nachfrage mit.