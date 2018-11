Oberdinger Rathaus steht die ganze Nacht offen

Gut aufgepasst hat ein Zeitungszusteller des Erdinger Anzeiger.. Das war ihm aufgefallen:

Oberding - Als er am frühen Freitagmorgen die druckfrischen Zeitungen austrug, fiel ihm auf, dass das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Oberding offen stand. Jeder hätte das Gebäude problemlos betreten können. Der Bote alarmierte die Polizei Erding, die dafür sorgte, dass das Rathaus bis zum Dienstbeginn einbruchsicher war. Wer am Abend vergessen hatte, den Dienstsitz zweier Bürgermeister abzuschließen, ist nicht bekannt. Zum Glück machte in diesem Fall Gelegenheit keine Diebe, teilt die Polizei mit.