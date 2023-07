Abschlussfeier an der Realschule Oberding: „Feiert richtig, ihr habt es euch verdient“

In der festlich dekorierten Mehrzweckhalle fand die Abschlussfeier der Realschule Oberding statt. © Bernd Heinzinger

An der Realschule Oberding wurden 65 Absolventen verabschiedet. Sie alle seien einst „Rohdiamanten“ gewesen, die jetzt geschliffen seien und glänzten.

Oberding – Die 65 Absolventen der Realschule Oberding haben sich ihre große Abschiedsfeier redlich verdient. Es ist keine Frage, dass man von einem großartigen Jahrgang sprechen darf: Alle schafften die Mittlere Reife, 50 von ihnen sogar mit mindestens einer Zwei vor dem Komma. Da kam nicht nur Bürgermeister Bernhard Mücke ins Staunen: „Das ist traumhaft, darauf dürft ihr alle sehr stolz sein.“

Zwei Schülerinnen packten sogar den optimalen Schnitt von 1,0: „Da frag’ ich mich schon, wie man das schaffen kann“, staunte Mücke: „Ich hatte dazu früher nie eine Chance. Ihr müsst einfach Naturtalente sein.“ Ähnlich kam auch der Schulleiter Martin Heilmaier bei der Feier in der Mehrzweckhalle ins Schwärmen.

Das Motto des Jahresberichts „Shine Bright“, also strahle hell, würde zu den Absolventen bestens passen. Als sie 2017 in der Realschule starteten, seien sie „Rohdiamanten“ gewesen: „Heute seid ihr alle geschliffen und glänzt perfekt. Darauf dürft ihr stolz sein.“

Neben dem schulischen Alltag hätten sich die 65 jungen Frauen und Männer auch Gedanken über Glück, Freude, Freunde und vor allem Frieden gemacht. Letzterer sei angesichts des Ukrainekriegs besonders wichtig: „Ich bin stolz, dass sich die Schüler mit der Thematik fleißig auseinandersetzten.“ Die Absolventen sollten ihre positive Einstellung ins weitere Leben mitnehmen: „Wenn jemand positive Taten verfolgt, dann kann eigentlich nichts schief gehen.“ Jedem Tag die Chance geben, dass er der Schönste des Lebens sein könne – dieses Motto wünschte Heilmaier seinen ehemaligen Schützlingen. Er dankte ihnen aber auch für das Vertrauen und die Geduld während der Zeit an der Schule und gab ihnen noch einen Rat für die Zukunft mit: „Glaubt nicht immer gleich alles, was etwa im Internet steht, sondern informiert euch richtig, fallt nicht auf Fake News rein.“

Sie alle seien heilfroh, dass das Lernen vorüber ist, dass jetzt die Zeit des Feierns beginnt, darüber waren sich die verschiedenen Klassensprecher bei ihren Worten ans Publikum einig. Der Lockdown habe sie alle geprägt, aber auch für etwas Einmaliges gesorgt: So wurde die Abschlussfahrt an den Gardasee zur allerersten in ihrer Laufbahn an der Oberdinger Realschule und damit ein absolut intensiver Höhepunkt, bei den sich viele neue Freundschaften entwickelten.

Im feierlichen Rahmen wurden anschließend die Zeugnisse verteilt, moderiert vom stellvertretenden Schulleiter Dirk Gärtner. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten unter anderem die Talentklasse „Studio One“ und der Lehrerchor mit Schulband.

Die drei besten Absolventinnen sind Johanna Gröppmair, Nina Kressierer und Magdalena Fellermair (v. l.). © Bernd Heinzinger

Drei Schülerinnen durften sich über besonders gute Noten im Abschlusszeugnis der Mittleren Reife freuen. Eine glatte 1,0 schaffte die 16-jährige Johanna Gröppmair. Die Traumnote habe sie nur teilweise als Ziel gesehen: „Großen Druck wollte ich mir nicht machen und habe auch noch Freizeit genossen.“ Jetzt zeigte sie sich überwältigt und wird nach dem Feiern an der FOS Landshut weiter die Schulbank drücken. Sie wählte die Gesundheitszweig und erwägt eine berufliche Laufbahn in einem medizinischen Labor oder im Lehramt.

Ebenfalls mit 1,0 schaffte Magdalena Fellmair die Mittlere Reife: „Das war mein großes Ziel, und ich bin begeistert, dass es geklappt hat.“ Das Lernen sei ihr immer leicht gefallen, „wir wurden von der Schule aber auch hervorragend vorbereitet“. Für sie geht’s an der FOS in Erding weiter. Ein endgültiges Berufsziel hat sie zwar noch nicht. Aber dass ab September ein Praktikum beim Erdinger Anzeiger ansteht, das ist bei der 16-Jährigen sicher.

Mit einem Schnitt von 1,08 ist Nina Kressierer (16) ebenfalls unter den Besten der Absolventen. Die junge Frau hätte diese Note nie erwartet: „Jetzt bin ich natürlich richtig zufrieden.“ Auch sie macht an der FOS Erding weiter und wählte wie auch Fellmair den Zweig „Internationale Wirtschaft.“

Erst einmal zählt für alle 65 Absolventen aber die frisch gewonnene Freizeit, wie Schulleiter Heilmaier abschließend betonte: „Feiert richtig, ihr habt es euch redlich verdient.“