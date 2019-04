30 Kilometer zum Abschlussball

Ein historisches Ereignis war die Abschlussfeier der Realschule Oberding im Juli 2018: Zum ersten Mal erhielten an der noch jungen Schule Absolventen der Mittleren Reife ihre Abschlusszeugnisse.

Oberding – Nun marschiert der zweite Jahrgang allmählich auf den Abschied zu, und es gibt Unruhe: Verweigert die Schule den diesjährigen Absolventen etwa den Abschlussball?

Das hat eine Klassenelternsprecherin kürzlich unserer Zeitung mitgeteilt. „Das ist ein Riesenmissverständnis“, sagt Schulleiter Martin Heilmaier dazu. Es werde in jedem Fall einen Ball geben. Nur nicht wie 2018 in der Mehrzweck- oder Turnhalle in Oberding, sondern knapp 30 Kilometer entfernt in Taufkirchen/Vils.

Die Klassenelternsprecherin, die mittlerweile nicht mehr in der Organisation der Abschlussfestivitäten tätig ist, hat unserer Zeitung geschrieben, dass bei der Feier im Vorjahr einiges schiefgelaufen sei und die Schule nun deshalb den Ball verweigere. Dem widerspricht Heilmaier vehement. Das sei so nie gesagt worden.

Im Januar, so berichtet Heilmaier, habe er den Klassenelternsprechern eröffnet, dass der Ball nicht mehr in dem Maße gefeiert werden könne wie beim ersten Mal. Ein Problem: Durch die Kombination von Abschlussfeier und -ball seien die Gäste erst gegen 21.30 Uhr zum Essen gekommen. Es sei dann im Anschluss recht spät geworden mit dem Ball. Wirtin Barbara Deimel, die damals für die Verpflegung und den Ball verantwortlich gewesen sei, wolle nun nur noch das Catering machen.

Gab es auch Probleme mit Alkohol, wie die Klassenelternsprecherin berichtete? Es habe „natürlich einige Fremdpersonen“ gegeben, die „mit Alkohol mitgefeiert“ hätten, gibt Heilmaier zu.

Er betont, dass die Schule nur für die Feier zuständig sei und nicht für den Ball. Dieser habe an sich nichts mit der Schule zu tun. Allerdings sei ihm sehr daran gelegen, dass es für die Schüler wieder einen Abschlussball geben werde, betont Heilmaier.

Als er vier Wochen nach seiner Bekanntgabe im Januar mitgeteilt habe, dass es nach wie vor keinen Verantwortlichen für den Abschlussball gebe, habe das die Klassenelternsprecherin falsch aufgefasst. Er habe zwar einmal gesagt, dass die Konzentration zunächst auf der Organisation der Abschlussfeier mit Gottesdienst, Grußworten und Zeugnisübergabe liege. Das heiße aber nicht, dass es keinen Ball geben werde. Die Organisation brauche einfach ein wenig Zeit.

Während die reguläre Abschlussfeier wie an allen Realschulen Bayerns am Freitag, 19. Juli, über die Bühne geht, soll der Ball dann – möglicherweise am gleichen Wochenende – im Kulturhaus Taufkirchen stattfinden. Soweit sei alles geklärt, nur noch nicht der genaue Termin, sagte Heilmaier. Es werde ein Buffet, Tanzdarbietungen, Musik und auch wieder einen DJ geben. „Ähnlich wie im Vorjahr“, sagt der Schulleiter zum Programm.

Haben im Vorjahr noch knapp 40 Realschüler ihre Abschlusszeugnisse in Oberding bekommen, sind es heuer laut Heilmaier bereits knapp 60. Im Jahr 2020 werden es dann schon 80 Mittlere-Reife-Absolventen sein.