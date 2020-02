„Wir sind ein bissl spät dran für ein Richtfest“, gestand Bürgermeister Bernhard Mücke. Freilich nicht weiter schlimm, denn das heißt im Umkehrschluss: Es geht zügig voran mit dem Bau der neuen Oberdinger Grund- und Mittelschule. „Wir können stolz sein, dass wir schon so weit sind“, sagte Mücke gestern Nachmittag zu rund 100 geladenen Gästen beim Richtfest, das er aufgrund des zügigen Fortschritts lieber in „Bauabschnittsfest“ umtaufte.

Oberding – Das Richtfest wird eigentlich gefeiert, wenn der Rohbau eines Gebäudes fertiggestellt und der Dachstuhl errichtet beziehungsweise das Dach erstellt ist. In Oberding ist man dafür eigentlich schon zu weit, auch wenn noch viel zu erledigen ist, bis zum kommenden Schuljahr im September die ersten Schüler einziehen sollen – und so wie’s aussieht, auch pünktlich einziehen werden.

Während draußen zumindest schon in Teilen die Holzfassade des aus vier Trakten bestehenden Gebäudes zu erkennen ist, wird drinnen derzeit fleißig gewerkelt. Vielerorts hängen freilich noch Kabel von der Decke, die Fenster sind dafür aber beispielsweise schon eingebaut. Auch die Tribüne, von der die Schüler später einmal Programm auf der Bühne verfolgen können, ist hinter Stahlgerüsten schon zu erkennen.

Mücke blickte auf die vergangenen dreieinhalb Jahre zurück, um zu unterstreichen, wie schnell alles vonstatten gegangen ist. Vom Beschluss im Juni 2016 zum Neubau und der räumlichen Trennung der Schulen, über den Architektenwettbewerb, die Archäologiearbeiten bis hin zum Beginn der Erdbauarbeiten im September 2018. Es heiße ja gerne, dass Kommunen langsam arbeiten würden, meinte Mücke, der diese These im neuen Vorzeigebau der Gemeinde widerlegt sieht.

Weiterhin ist alles nicht nur im Zeitplan, sondern auch im Kostenrahmen. 25 Millionen Euro brutto wird das rund 20 Klassenzimmer beinhaltende Gebäude kosten. 32 000 Kubikmeter und 8000 Quadratmeter Nutzfläche kommen zusammen. Mücke lobte die Zusammenarbeit sämtlicher Stellen. „Es ist hervorragende Arbeit, die wir hier geleistet haben.“ Die eine oder andere Zusatzschicht am Wochenende inbegriffen.

Was Mücke als gelernten Schreiner besonders freut, ist der nicht alltägliche Holzbau. „Da geht mir das Herz auf“, meinte er. Ähnliche Gefühle hat der Münchner Architekt Arthur Schankula, der in der zukünftigen Aula mit Haupteingang auf eine Besonderheit der Schule hinwies: Wegen der Hanglage ist sie von der einen Seite gesehen drei- und von der anderen zweigeschossig. So kann das Untergeschoss, das die Gäste bereits zum Teil zusammen mit dem ersten Stock besichtigen konnten, für Kellerräume und auch für Schulräume genutzt werden. Mücke und Schankula verwiesen auch auf den schönen Ausblick über die Mooslandschaft.

Schankula sprach zudem den ökologischen Aspekt von Holz und dessen Nachhaltigkeit an. Der oberirdische Teil bestehe fast nur aus Holz, und zwar aus heimischer Fichte. 2000 Kubikmeter Holz würden verbaut. Insgesamt seien es 900 Tonnen Holz gegenüber gerade mal 50 Tonnen Stahl. 40 Gewerke seien beteiligt.

Schankula verwies noch auf die Trennwände zwischen den Klassenzimmern, dank derer man offen sei für neue Raumkonzepte, die die Pädagogik einmal erfordern könnte. „Wir können ein sehr schönes Programm verwirklichen“, sagte er.