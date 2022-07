Rohrbruch in Niederding: Fast 24 Stunden ohne Wasser

Von: Gabi Zierz

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen (oranger Kreis) war der Rohrbruch. © WZV Moosrain

Schwierig gestalteten sich die Reparaturarbeiten nach dem Wasserrohrbruch am Donnerstagnachmittag in Niederding. Zehn Anwesen waren bis Freitagmittag ohne Wasser. Erst um 13 Uhr lief es wieder.

Niederding - Bis kurz vor Mitternacht waren Mitarbeiter des Wasserzweckverbandes Moosrain und zwei Baggerfirmen bereits am Donnerstag im Einsatz, um den Schaden zu beheben – zunächst mit Erfolg. Doch als das Wasser wieder aufgedreht wurde, hielt die Leitung dem Druck nicht stand. Wie berichtet, war an zwei Stellen der Straßenasphalt aufgegraben worden.

Wie WZV-Geschäftsleiter Wolfgang Haberger erklärte, hat es zwei Rohrbrüche auf einmal gegeben. Zum einen einen Spannungsbruch an der Leitung DN 200 (Baujahr 1971) im Bereich der Kreuzungskurve der Erdinger Straße/ Abzweigung St.-Martin-Straße, die nach Oberding führt. Zum anderen sei ein Längsriss über die komplette Rohrlänge an der Leitung DN 250 im Kreuzungsbereich der St.-Martin-Straße aufgetreten.

Eine Reparatur dieser Schadensstelle an der Leitung in der St.-Martin-Straße sei nicht priorisiert, so Haberger, „weil der Abschnitt abgeschiebert werden konnte, ohne dass die Versorgung von Grundstücken beeinträchtigt wäre“.

Der Rohrbruch in der Erdinger Straße sei am Donnerstagabend schnellstmöglich repariert worden. Dann der Schock: „Nach Wiederinbetriebnahme der Leitung brach diese erneut und die betroffenen Anwesen sind weiterhin ohne Wasser“, teilte der Geschäftsleiter am Freitagvormittag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Erneut wurde die Stelle freigelegt. Dann versuchten die Arbeiter, die Leitung zwischen der Bruchstelle und dem Grundstücksanschluss westlich davon „blind“ zu legen, „um neun der betroffenen zehn Anwesen schnellstmöglich wieder versorgen zu können“. Ein Anschluss an der Erdinger Straße wurde übergangsweise mit einer Notversorgungsleitung versorgt.

Haberger bat um Verständnis, dass die Informationen für die Anwohner spärlich flossen. „Die ganze Mannschaft ist unterwegs“, sagte er.