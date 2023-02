Auch in Oberding wird‘s nix: Landkreis-Gemeinden sauer auf „Unsere Grüne Glasfaser“

Von: Markus Schwarzkugler

Tauziehen um den Breitbandausbau? UGG findet, dass die Telekom gerade dort aktiv wird, wo Konkurrenz loslegen will. © Guido Kirchner/dpa

Das war keine Überraschung mehr: Nach Wartenberg, Eitting und Inning wurde am Dienstag im Oberdinger Gemeinderat bekannt, dass sich das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) aus Ismaning auch dort vom Breitbandausbau zurückgezogen hat. Der Ärger allerorten ist groß.

Oberding – Wie berichtet, hatten sich Innings Bürgermeisterin Michaela Mühlen und ihr Wartenberger Amtskollege Christian Pröbst mächtig über den Rückzug aufgeregt und Wortbruch beklagt. Bereits geschlossene Internetverträge werden den Bürgern nun von gekündigt. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen: Denn die Firma hatte den Gemeinden den Ausbau dort angeboten, wo die Telekom weniger gern aktiv wird: in den Außenorten.

Bei UGG handelt es sich um ein Joint Venture der Allianz und der Telefónica Group. Es schließt nach eigener Aussage deutschlandweit Gemeinden und kleinere Städte ans Glasfasernetz an. Doch das muss sich rechnen, die Firma baut eigenwirtschaftlich aus. Dadurch, dass nun die Telekom den Ausbau etwa in Wartenberg oder Eitting forciert, geht laut UGG alleine mit den Außenorten die Rechnung nicht mehr auf. Diese Begründung sorgt aber für Kopfschütteln. So war laut Pröbst in Wartenberg doch längst abgesprochen, dass die Telekom im Hauptort ausbaue und UGG außen.

„Uns haben sie auch abgesagt“, sagte VG-Geschäftsleiter Josef Steinkirchner nun im Oberdinger Gemeinderat auf Nachfrage von Christian Kaiser. Im Gegensatz zu Eitting sei in Oberding noch nichts beschlossen gewesen.

Fast schon prophetische Fähigkeiten bescheinigte sich Bürgermeister Bernhard Mücke: „Ich lag nicht so ganz verkehrt, dass ich da nicht so viele Hoffnungen reingesetzt habe.“ Die Firma habe in Oberding eine Infoveranstaltung organisiert, schnell angefragt, ob man bestimmte Gebäude anschließen könne, ohne aber alles Weitere zu besprechen – „und dann haben wir nichts mehr gehört“. Ein Rückzug, „nur weil die Telekom einen Teilausbau vornimmt“, dies überzeugt Mücke nicht.

Die UGG unterstellt derweil der Telekom, bewusst dort auszubauen, wo Konkurrenz aktiv ist. So werde ein „Kleinkrieg auf dem Rücken der Gemeinden“ angezettelt.