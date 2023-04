Schlüter-Oldtimer bringt den Aufkirchener Maibaum heim

Von: Markus Schwarzkugler

45 fleißige Helfer haben den Maibaum aus dem Wald in die Aufkirchener Ortsmitte geholt. © Herbert Ottner/Ortschaft Aufkirchen

„Da Bam kimmd“, hieß es jetzt in Aufkirchen. Rund 100 Bürger haben den Maibaum in der Ortschaft begrüßt. Zuvor hatten sich 45 Frauen und Männer unter der Leitung des Vorsitzenden der Ortsgemeinschaft, Gemeinderat Wolfgang Hirner, auf den Weg gemacht und das Prachtstangerl aus einem Waldstück in der Nähe von Wörth heimgeholt.

Aufkirchen – Der knapp 30 Meter lange Baum, der vom ehemaligen Ortssprecher Anton Huber gestiftet wurde, wurde stilecht mit einem Schlüter-Oldtimer-Bulldog nach Hause gebracht. „Dabei musste der Fahrer Christian Weber an manchen Engstellen sein ganzes fahrerisches Können unter Beweis stellen“, berichtet die Ortsgemeinschaft in einer Mitteilung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde noch am Sonntag mit der weiteren Vorbereitung begonnen und der Baum gehobelt und geschliffen.

Er wird dann am Montag, 1. Mai, ab 10.30 Uhr in der Ortsmitte beim Fischerhof aufgestellt. Anschließend lädt die Ortsgemeinschaft zur Maifeier mit Mittagstisch im Pfarrhof ein. Am Nachmittag präsentiert die Jugend einen Bandltanz, und die Frauengemeinschaft verwöhnt mit Kaffee und Kuchen.

Bis dahin wird mit Unterstützung von Feuerwehr und Schützenverein im Maibaumstüberl im alten Feuerwehrhaus ausgiebig gefeiert. Am morgigen Freitag findet eine Maibaumparty statt. Tags drauf steigt ein Maibaum-Wattturnier (Anmeldung ab 19 Uhr), und am Sonntag ist ein Weißwurstfrühschoppen. Am Donnerstag, 27. April, lädt die CSU zum Schafkopfturnier ein (Anmeldung: 19 Uhr), tags drauf wird beim Südtiroler Abend weitergefeiert. Das Maibaumstüberl hat jeden Tag ab 19 Uhr geöffnet.