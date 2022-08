Schule Oberding: Dreimal 3000 Euro erlaufen

Von: Bernd Heinzinger

Spendenübergabe (v.l.): Landrat Martin Bayerstorfer, Konrektorin Dagmar Burger, Klassensprecher Silas Robbauer, Schulsozialarbeiterin Felizitas Hiesgen, Klassensprecher Dominik von Stuckrad, Lebenshilfe-Geschäftsführer Randolf Gänger und Rektor Johann Deschu. © Bernd Heinzinger

Da hat sich der erste Spendenlauf der Schule doch mal gelohnt: Die Grund- und Mittelschule Oberding spendet jeweils 3000 Euro an die Tafel, das Sophienhospiz und die Lebenshilfe.

Oberding – Zum ersten Mal veranstaltete in diesem Jahr auch die Grund- und Mittelschule Oberding einen Spendenlauf – und das mit einem riesigen Erfolg. Schulleiter Johann Deschu hätte im Vorfeld einen hohen dreistelligen Betrag erwartet, herauskam letztlich die gigantische Summe von über 9000 Euro. Davon profitierten gleich drei Organisationen aus dem Erdinger Raum.

Nachdem bereits die Tafel Erding und das Sophien-Hospiz jeweils 3000 Euro bekamen, freute sich jetzt die Lebenshilfe Erding über einen Scheck in der gleichen Höhe.

Die Organisation an der Schule übernahm die Sozialarbeiterin Felizitas Hiesgen. Sie zeigte sich vom Engagement der Kinder und Jugendlichen begeistert. Vor allem die Grundschüler hätten einen riesigen Ehrgeiz entwickelt und damit manche Sponsoren – hauptsächlich zahlten die Eltern pro Runde einen Betrag – überrascht. Deschu: „Manche glaubten, dass die Kids nicht viel schaffen, und spendeten gleich zehn Euro pro Runde.“ Die Schülerinnen und Schüler absolvierten die 350 Meter lange Strecke aber vielfach und so kam am Ende die hohe Gesamtsumme zustande.

Randolf Gänger, Geschäftsführer der Lebenshilfe, zeigte sich begeistert: „Das ist ein Haufen Geld, den wir sehr gut gebrauchen können.“ Der Neubau eines Wohnheims ist in der Planung. Die Spende der Grund- und Mittelschule soll in die Ausstattung eines Gemeinschaftsraums gehen. Vom Kicker über Fernseher bis hin zu Spielen brauche man dort viele Dinge, die alle ins Geld gehen, so Gänger. Noch steht der Baubeginn aber nicht fest.

Landrat Martin Bayerstorfer kam ebenfalls zur Scheckübergabe und dankte der Schule für ihre Großzügigkeit. Zur Lebenshilfe sagte er, dass jeder Mensch seinen Platz brauche: „Dazu bedeutet die Spende auch eine Bewusstseinsbildung der Schüler für eine solche Einrichtung.“

Deschu hatte die spontane Idee, dass Klassen der Mittelschule doch einmal eine Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe besuchen könnten. Gänger fand dies einen hervorragenden Vorschlag. Jetzt freute er sich aber erst einmal über die schöne Spende in Höhe von 3000 Euro.

Die beiden Klassensprecher Dominik von Stuckrad und Silas Robbauer übergaben den Scheck und zeigten sich dabei sichtlich stolz darüber, was ihre Schule für den guten Zweck geleistet hat.

