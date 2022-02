Feuerwehreinsatz in Schwaig: Keller bis zur Decke unter Wasser

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Schwer gefordert war die Schwaiger Feuerwehr am Samstagmorgen an der Freisinger Straße. Unser Bild von einer Ausbildung zeigt u. a. Kommandant Dirk Lippold (l.) © Feuerwehr Schwaig

30 Mann von zwei Feuerwehren waren am Samstagmorgen in Schwaig im Einsatz. Im Keller eines Hauses, das derzeit renoviert wird, waren Wasser und Öl ausgetreten. Ungut: Der Schaden wurde nicht sofort entdeckt, da das Haus aktuell unbewohnt ist.

Schwaig - Das kann man bei der Hausrenovierung so gar nicht gebrauchen: Am Samstagmorgen hat der Besitzer eines Hauses an der Freisinger Straße in Schwaig eine böse Überraschung erlebt. Sein Keller stand bis zur Decke unter Wasser.

Wie Schwaigs Feuerwehrkommandant Dirk Lippold berichtet, ist das Haus wegen der Renovierung derzeit unbewohnt, der Besitzer war am Donnerstag zuletzt vor Ort gewesen – bis er nun zurückkehrte.

Ursache war laut Lippold eine geplatzte Leitung. Im Keller befanden sich Heizölbehälter, die umfielen und ausliefen. Da die Altenerdinger Wehr fürs Ölabsaugen besonders gut gerüstet ist, wurde sie hinzugezogen. Sie war, wie auch die Schwaiger Kameraden, mit 15 Mann im Einsatz und brachte das Öl in separaten Becken unter. Zum vollständigen Reinigen muss noch eine Spezialfirma hinzugezogen werden.