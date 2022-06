Das Schwaiger Firmencasting geht in die nächste Runde

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Familienunternehmen (v. l.): Attila, Maria und Philipp Sandor-Ambrus aus München. © Markus Schwarzkugler

Seit zwei Jahren castet der Oberdinger Gemeinderat sozusagen Firmen, die sich um Flächen bei der Gewerbegebietserweiterung in Schwaig bewerben. Hinter den Kulissen ist eine Auswahl bereits getroffen.

Oberding/Schwaig – Im Oberdinger Gemeinderat war am Dienstagabend wieder eine Firma zu Gast, die sich vorstellte und hofft, eine Fläche bei der Erweiterung des Schwaiger Gewerbegebiets zu ergattern: ein mittelständisches Münchner Familienunternehmen aus dem Logistikbereich.

Hinter den Kulissen nimmt die Erweiterung Richtung Osten immer konkretere Formen an. Nichtöffentlich haben die Räte die Unternehmen bereits über ihre Entscheidung informiert. Die Kaufverträge werden aber freilich erst unterzeichnet, wenn der Bebauungsplan in trockenen Tüchern ist. Dieser wird demnächst auch öffentlich behandelt, die Räte haben ihn bereits vorgelegt bekommen.

Bekanntlich haben sich in den vergangenen zwei Jahren – das Firmencasting begann im Juli 2020 und zog auch aufgrund der Berichterstattung in unserer Zeitung immer mehr Interessenten an – namhafte Firmen wie Rolls-Royce um Flächen beworben. Vorgestellt haben sich aber auch Handwerker, die nicht im großen Gewerbegebiet, sondern unter anderem im Mischgebiet in Schwaig Flächen erhalten. Hier geht es um kleinere Betriebe, die mit der Wohnbebauung in der Nachbarschaft immissionstechnisch vereinbar sind.

Es ist aber noch ein bisserl Platz im großen Gewerbegebiet, und dort zieht es auch die Firma Trans Log Ambrus hin, wenn sie denn den Zuschlag erhält. Geschäftsführer Attila und sein Sohn Philipp Sandor-Ambrus aus München stellten ihr Unternehmen nun vor. Ein Büro befindet sich seit der Gründung 2000 in der Münchner Innenstadt, ein Standort kam 2008 an der Südallee am Flughafen München hinzu. Zudem hat das Familienunternehmen diverse Lagerplätze angemietet. In Schwaig, berichtete der Seniorchef, würde er gerne alles zusammenführen.

Trans Log Ambrus ist spezialisiert auf medizinischen Bedarf und beliefert rund 50 Krankenhäuser von Hof bis Lindau, darunter auch Erding und Dorfen – egal ob mit Skalpellen, Windeln oder Klopapier. Auch Fracht- und Luftfrachttransporte, Kurierfahrten und Vorfeldlieferungen gehören zum Spektrum. Derzeit zählt die GmbH mit Fokus auf Bayern 18 Vollzeit- und zehn Teilzeit-Mitarbeiter, zum Fuhrpark gehören 16 Lkw vom 3,5- bis 16-Tonner und fünf Sprinter.

Der Transport- und Logistikdienstleister hofft auf eine Fläche von 3000 Quadratmetern, wo er eine nachhaltige Lagerhalle mit E-Ladeinfrastruktur, moderne Büros und Umschlagplätze für Einlagerungen seiner Kunden errichten will. Hinzu kommen Lkw-Stellplätze für bis zu 20 Fahrzeuge und fünf Container. Derzeit bildet das Unternehmen aus Platzgründen nicht aus. Auf Nachfrage aus dem Rat schätzte der Seniorchef, dass pro Tag zwölf bis 15 Lkw vor Ort unterwegs sein würden.