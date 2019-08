Nach tödlichem Unfall: Rennradler beschimpfen Einsatzkräfte

Rücksichtslos haben sich drei Rennradler nach einem tödlichen Unfall am Freitag in Hallbergmoos verhalten. Anweisungen der Feuerwehr ignorierten sie - und wurden ausfallend.

Schwaig - Wieder wurden Einsatzkräfte beschimpft, diesmal von Fahrradfahrern. Drei Rennradler wollten am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße ED30 bei Schwaig die Unfallstelle passieren, wo kurz zuvor ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Oberding verstorben war.

Schwaig/Hallbergmoos: Tödlicher Verkehrsunfall - Rennradler wollen durchfahren

Die Straße war von Feuerwehrkräften etwa 300 Meter vor der Unglücksstelle gesperrt worden. Radler wurden jedoch bis zum nächsten Feldweg durchgelassen, um so weiterfahren zu können. An der Abzweigung fuhren die drei Rennradlern jedoch schnurstracks weiter und auf die Einsatzstelle zu. Kurz vor dem Unglücksort wurden sie dann durch weitere Feuerwehrkräfte vom ihrem Vorhaben energisch abgehalten. „Ihr könnt uns doch ruhig durchfahren lassen“, sagte einer der Rennradler.

Schwaig/Hallbergmoos: Radler beschimpfen die Einsatzkräfte nach tödlichem Unfall

Er und seine Begleiter wollten also allen Ernstes durch die schrecklich anzuschauende Unfallstelle fahren, an einer Leiche und an den dort arbeiten Polizeibeamten vorbei. Nur widerwillig ließen sich die drei von ihrem Vorhaben abbringen. Wüste Beschimpfungen in Richtung der Einsatzkräfte waren die Folge. Ob die drei unbedingt ihre Neugier befriedigen oder ob sie ihre dünnen Fahrradreifen von einem nicht geteerten Feldweg schützen oder vielleicht beides gleichzeitg wollten, ist den Einsatzkräften nicht bekannt. Die Drohung mit einer Anzeige und die Anwesenheit einiger Polizeibeamten zeigte dann doch noch Wirkung.

Bei dem schrecklichen Unfall am Freitag in Hallbergmoos war ein 55-Jähriger gestorben.

