Zahlungen trotz Vereinbarung verweigert? Erdinger Kunstverein sauer auf Schwaiger Hotel

Haus an der Freisinger Straße widerspricht

von Markus Schwarzkugler

Wenn die Mitglieder des Erdinger Kunstvereins nach der Corona-Krise wieder in einem Hotel nächtigen wollen, dann werden sie das wohl nicht im Grand Excelsior Hotel in Schwaig tun. Vordergründig nicht etwa, weil es für sie keinen Sinn machen würde, ganz in der Nähe ihres Zuhauses in einem Hotel zu schlafen, sondern vor allem wegen einer Sache: Der Verein wirft dem Hotel vor, einer schriftlichen Vereinbarung nicht nachzukommen. „Wir sind ziemlich verärgert“, sagt 2. Vorsitzender Michael Lang.