Trotz Handicap ganz normalen Job gefunden

Von: Bernd Heinzinger

Mit dem Oberdinger Netto-Team: Marco Kühnel (2. v. l) und seine Kollegen Grit Altermann, Jaqueline Mosebach und Dominik Steidl (v. l.). Diverse Praktika absolviert Gehalt ermöglicht Selbstständigkeit © Bernd Heinzinger

Er leidet unter Zerebralparese, lässt sich aber nicht unterkriegen: Marco Kühnel (21) will mit seiner Geschichte Menschen mit Beeinträchtigung Mut machen.

Schwaig – Wie man mit unbändigem Ehrgeiz auch unter erschwerten Bedingungen viel erreichen kann, das beweist die Geschichte des 21-jährigen Marco Kühnel aus Schwaig. Der junge Mann leidet seit seiner Geburt an einer infantilen Zerebralparese, dadurch ist unter anderem sein Gangbild deutlich eingeschränkt. Doch Kühnel lässt sich nicht unterkriegen und ist nun stolz, einen Job im Oberdinger Netto gefunden zu haben. Und er will anderen Menschen mit Beeinträchtigung Mut machen.

Kühnel kam vor einigen Jahren in den Berufsbildungsbereich der Stiftung ICP in München, und sein künftiger Weg schien klar, sagt seine Mutter Rita Kühnel: „Der Marco hatte anschließend einen Anspruch auf einen Platz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.“ Doch der Sohnemann wollte mehr, sich im ersten Berufsweg beweisen und eine Stelle finden. Zusammen mit seiner Mutter machte er sich auf den steinigen Weg.

Marco Kühnel schrieb einige Firmen an oder telefonierte mit diesen und bekam Zusagen für Praktika – unter anderem in einer Werkstatt für Orthopädietechnik, einem Fahrradgeschäft, einer Schreinerei oder Autowerkstatt. Zuletzt führte sein Weg in den Netto-Marken-Discount in Oberding, und die Filialleitung war nach den vier Wochen so zufrieden mit ihm, dass er das Angebot für eine feste Stelle bekam. Der fröhliche, aufgeschlossene und durchaus auch selbstbewusste junge Mann hatte sein Ziel erreicht.

Der 21-Jährige will auch andere gehandicapte Menschen dazu ermutigen, bei der Arbeitssuche selbst aktiv zu werden: „Traut euch, die Leute zu fragen“, sagt er. Der Großteil der Betriebe gebe die Möglichkeit, es bei ihnen zu probieren. „Seid selbstbewusst und nutzt eure Chancen. Ich bin sehr froh, dass ich meine berufliche Zukunft in die Hand genommen habe“, sagt Marco Kühnel.

Seine Mutter kann sich noch gut daran erinnern, als ihr Sohn den Job in der Tasche hatte: „Danach war er superstolz, es geschafft zu haben. Der Marco geht gerne unter Leute und hat dort eine tolle Stelle gefunden.“

Dass er Geheinschränkungen hat, das stört im Netto niemanden. Bis auf die Kassentätigkeit übernimmt er sämtliche Verkäufertätigkeiten. „Damit verdient er nun auch sein eigenes Geld. In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung wären es lediglich circa 220 Euro im Monat gewesen, auf dem Arbeitsmarkt ist es natürlich deutlich mehr“, betont die Mutter. Damit kann ihr Sohn sein Leben selbstständig finanzieren. „Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, dass er sich im Praktikum derart gut bewährt hat“, lobt ihn die Mama.

Der junge Schwaiger kam nach der Zusage mit einem breiten Lächeln nach Hause, er freute sich wahnsinnig. Bis zum Erreichen seines großen Ziels sei es auch deswegen ein harter Kampf gewesen, weil Menschen mit Handicap auch heute noch in bestimmte Schubladen gesteckt würden: „Wir hatten es dabei mit einigen davon zu tun. Die konnten wir nach unserem steinigen Weg jetzt zum Glück vom Gegenteil überzeugen“, sagt Marcos Mama.

Der Dank der beiden gilt auch der Stiftung ICP München, wo der junge Erdinger gefördert, durchaus aber auch gefordert wurde. Seine Mutter erklärt, dass dort Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen am Unterricht und den praktischen Angeboten teilnehmen: „Bei manchen heißt es, sie könnten einmal eine berufliche Ausbildung machen. Bei anderen, dass sie nicht dazu in der Lage seien. Marco gehörte zu den Letzteren.“

