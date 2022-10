Über zwei Jahre Baustelle mit Sperrungen: Ausbau der Kreisstraße ED5 beginnt

Von: Markus Schwarzkugler

Viele Farben, viele Sperrungen und Umleitungen: Dieser Plan zeigt, was der Ausbau der ED 5 während der Arbeiten zur Folge hat. © Staatliches Bauamt Freising

Es ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des Erdinger S-Bahn-Ringschlusses: Am Tag nach Allerheiligen startet der eigentliche Ausbau der Kreisstraße ED 5.

Schwaig – Ein Mordsaufwand waren bereits die Vorbereitungsarbeiten für die Umleitungsstrecken, und nun, da sie abgeschlossen sind, kann es an der Kreisstraße ED 5 so richtig losgehen. Am Tag nach dem eher ruhigen Allerheiligen rollen die schweren Maschinen an. Der Startschuss für den Ausbau inklusive dritter Fahrspur, zweier neuer Brücken und einiger weiterer Neuerungen erfolgt am Mittwoch, 2. November. Dabei geht es nicht ohne Vollsperrung zwischen dem Kreisverkehr Eichenstraße in Schwaig und der Erdinger Allee. Das teilt das Staatliche Bauamt Freising mit.

Auf 850 Metern wird gewerkelt

Der Ausbau ist Teil des Megaprojekts S-Bahn-Ringschluss Erding. Nun legt das Bauamt im Auftrag des Landkreises Erding los. Gewerkelt wird auf einem etwa 850 Meter langen Abschnitt der Lohstraße, bei der es sich um besagte Kreisstraße handelt, und zwar zwischen dem Kreisverkehr Eichenstraße in Schwaig und der Erdinger Allee (Staatsstraße 2584).

Im Zuge des S-Bahn-Ringschlusses mit seinem geplanten Haltepunkt Schwaigerloh mit großer Park&Ride-Anlage und dem damit einhergehenden größeren Verkehrsaufkommen sind zwei neue Brücken für die ED 5 nötig: ein Ersatzbauwerk über die Erdinger Allee und eine neue Brücke, unter der künftig die Züge hindurchfahren.

Linksabbiegestreifen, Geh- und Radweg

Die ED 5 am nördlichen Ortsausgang von Schwaig erhält einen dritten Fahrstreifen, an zwei Kreuzungen zusätzliche Linksabbiegestreifen sowie einen Geh- und Radweg vom Kreisverkehr bis zur Eschenallee. Zudem wird die Rampe zur Erdinger Allee umgebaut, und es entsteht ein neuer Anschluss zum künftigen S-Bahnhof Schwaigerloh sowie zum Unternehmen Lear Corporation. Schließlich wird auch die Eschenallee bis zur ED 5 verlängert und ausgebaut.

Südring immer malwieder gesperrt

„Für die Zeit der Bauarbeiten ist eine Umleitung ausgeschildert“, sagt Bauamtssprecher Thomas Jakob. Sie führt in beide Fahrtrichtungen über Freisinger Straße, Südring, St 2584, Flughafentangente Ost und die St 2084. Im Zuge der Arbeiten kommt es laut Jakob „immer wieder für wenige Tage zu Sperrungen des Südrings“. Dann führe die Umleitung über die Straße „Allgemeine Luftfahrt“ östlich des Flughafens.

Rampe und Ampelfür Landwirte

Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge werden von der ED 5 auf die Freisinger Straße und dann auf den Südring nach Norden in Richtung Flughafentangente Ost geleitet. Auf Höhe der Rampe ED 5/St 2584 gelangen sie über die Direktrampe wieder auf die ED 5. Der Südring, eine Kraftfahrstraße, wird zwischen Freisinger Straße und ED 5 für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. „Damit sich die Landwirte auf der einspurigen Direktrampe nicht begegnen, steht unterhalb und oberhalb der Rampe eine Ampel, sodass die Rampe immer nur in eine Richtung befahrbar ist“, erklärt Jakob. Unterhalb der Direktrampe gebe es eine „Aufstellfläche“ für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, damit diese nicht mitten auf der St 2584 warten müssten.

Freisinger Straße fürRadfahrer gesperrt

Radfahrer dürfen für die Zeit der Bauarbeiten derweil nicht auf der Freisinger Straße fahren. Ihre Umleitungsstrecke führt entlang des bestehenden Geh- und Radwegs von Süden aus bis zum Kreisverkehr Lohstraße und weiter auf der Lohstraße durch das Gewerbegebiet zur Behelfsbrücke über den Abfanggraben Ost zurück auf den Flughafen-Rundweg. Die Umleitung gilt für beide Fahrtrichtungen.

Arbeiten dauernüber zwei Jahre

Die Arbeiten sind nicht zuletzt wegen der Brücken umfangreich. Auf Nachfrage sagt das Bauamt, dass sie sich voraussichtlich bis Ende 2024 hinziehen werden. Zunächst wird ab kommender Woche der Neubau der beiden Brücken vorbereitet, es wird großflächig Asphalt und Kies ausgebaut. Für den Brückenneubau über die Gleise wird in der Folge auf dem bestehenden Damm mit dem Aushub begonnen. Über die alte Brücke der Erdinger Allee läuft der Baustellenverkehr nach Norden. Sie wird abgerissen, wenn der Erdbau an der zweiten Brücke abgeschlossen ist. Das dürfte laut Jakob Anfang 2023 der Fall sein. Die Kosten für den Ausbau – rund 15 Millionen Euro – teilen sich die Gemeinde Oberding, der Landkreis und die Deutsche Bahn.