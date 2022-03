Schwaig: Kompromiss bei Wohnkomplex mit 70 Apartments

Von: Markus Schwarzkugler

Weicht für Wohnungen: das alte Anwesen rechts. Direkt gegenüber auf der anderen Seite der Freisinger Straße befindet sich die Zufahrt zum Sportplatz des FC Schwaig. Links im Hintergrund zu sehen ist das Grand Excelsior Hotel. © Olaf Heid

Das Hickhack um einen großen Wohnkomplex mit 70 Apartments an der Freisinger Straße in Schwaig gegenüber der Zufahrt zum Sportgelände ist beendet: Oberdings Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag nun doch wieder – und zwar einstimmig – das gemeindliche Einvernehmen für das Bauvorhaben der MUC Apart GmbH erteilt. Der Bauherr ist der Gemeinde und auch den Nachbarn entgegengekommen.

Schwaig – „Das ist jetzt der vierte Anlauf“, meinte Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) süffissant. Und dieser Antrag entspreche nun wieder in etwa dem zweiten Anlauf, den der Rat positiv beschieden hatte. Das Gebäude in einer Art H-Form wurde Mücke zufolge gedreht, die Abstandsflächen seien jetzt wieder größer, nun hätten sämtliche Nachbarn unterschrieben. Und die Firsthöhe sei sogar einen Meter niedriger als maximal genehmigt.

„Es ist dem Bauwerber hoch anzurechnen, dass er uns noch mal entgegengekommen ist“, sagte Mücke. Denn wie mehrfach berichtet, hätte die Gemeinde gegen das Vorhaben keine rechtliche Handhabe gehabt, das Landratsamt hätte das gemeindliche Einvernehmen wohl letzten Endes ersetzt.

Das Hickhack um den Wohnkomplex hat sich einige Zeit hingezogen und erhielt vor knapp zwei Monaten wie berichtet eine Fortsetzung. Die Gemeinde hatte ganz ursprünglich ihr Einvernehmen nicht erteilt. Die erste Version war den Räten arg wuchtig vorgekommen und wurde zumindest etwas abgespeckt. Außerdem hatten zwei Nachbarn große Bedenken geäußert hinsichtlich der Ausfahrt der Tiefgarage, die zunächst auf die Kreisstraße führen sollte. Das hätte ihrer Meinung nach zu Unübersichtlichkeit an der viel befahrenen Straße führen können. Nach Abstimmungsgesprächen zwischen Bauherr, Gemeinde und Nachbarn gab es im zweiten Anlauf im März vergangenen Jahres dann einstimmig Grünes Licht vom Rat.

Doch dann im vergangenen Januar die erneute Kehrtwende: In einem Änderungsantrag drehte der Bauherr das Gebäude, das damit näher an die nördliche Grundstücksgrenze heranrücken sollte. Außerdem kritisierte Vizebürgermeister Anton Nußrainer (WG Oberding), dass der Wohnungsmix aufgegeben wurde und die Apartments nur noch recht einheitliche Größen um die 40 Quadratmeter bekommen sollen. Daran hat sich auch im jetzt positiv beschiedenen Antrag allerdings nichts geändert.

Ebenso bleibt es wegen der Grundwassersituation, auf die der Investor verweist, bei einer eingeschossigen statt der zunächst angedachten zweigeschossigen Tiefgarage, die ihm zufolge wirtschaftlich nicht mehr darstellbar wäre. In der Tiefgarage kommen 85 Parkplätze unter, zu denen sich 14 oberirdische gesellen.