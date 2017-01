Junge Frau stirbt nach Kollision mit Bus

von Hans Moritz schließen

Schwaig - Auf der Erdinger Allee am Flughafen hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine junge Frau aus dem südlichen Landkreis Erding ums Leben kam.

Hans-Peter Kammerer, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt, berichtet, dass die junge Frau von Erding in Richtung Flughafen unterwegs war. Gegen 15.50 Uhr geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf der langen Geraden zwischen der OMV-Tankstelle und dem Kreisverkehr am Vorfeld-Ost auf die Gegenfahrbahn. Dort nahte in diesem Moment ein Reisebus eines Lengdorfer Unternehmens ohne Passagiere. Der Fahrer (45) konnte nicht mehr ausweichen. Die Straße war trocken. Der Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleinwagen und dem tonnenschweren Bus fiel so so heftig aus, dass die junge Frau schwerst verletzt wurde. Sie wurde noch reanimiert – allerdings vergeblich.

Im Einsatz waren ein Hubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht, mehrere Rettungswagen des BRK Erding und der Malteser vom Flughafen, Notärzte sowie die die Flughafenfeuerwehr und die Feuerwehr Schwaig. Es ist der erste tödliche Unfall in diesem Jahr. Die Straße war bis in die Abendstunden total gesperrt.