Sie nehmen Senioren die Sorgen

Von: Markus Schwarzkugler

Immer ansprechbar für Senioren und Angehörige: Gudrun Endlicher-Döllel an ihrem Arbeitsplatz. © Pflegestern

Die Beratungsstelle des Pflegesterns in Oberding und Neufinsing ist ein wahrer Segen für die Senioren und ihre Angehörigen. Das Schicksal eines 78-Jährigen ist ein gutes Beispiel dafür.

Oberding/Neufinsing – Spätestens mit Corona ist das Leben für viele einsame Senioren besonders schwierig geworden. Gut, wenn man Hilfe hat, auf die man sich verlassen kann. Beispielsweise ein 78-Jähriger, der an dieser Stelle anonym bleiben soll. Seine tragische Lebensrealität: „Schwer krank, kein Bett, nur eine Matratze am Boden, keine finanziellen Möglichkeiten, keine Angehörigen in der Nähe“, berichtet Gudrun Endlicher-Döllel von der Beratungsstelle für Senioren und Angehörige in Oberding. Ihm wurde mit Spenden, auch des Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung, geholfen.

Dem armen Senior wurde ein Bettgestell finanziert, außerdem ein Netzwerk organisiert: Fahrdienste zum Arzt, hauswirtschaftliche Hilfe, Pflegeeingradung, Essen auf Rädern, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen. „Viele solcher Hilfen konnten über Spendengelder finanziert werden. Mittlerweile ist die Versorgung sehr stabil“, berichtet Endlicher-Döllel dankbar.

Seit April 2011 gibt es in Oberding unter dem Dach der Pflegestern Seniorenservice gGmbH die Beratungsstelle für Senioren. Gesellschafter der Einrichtung sind die Gemeinden Oberding, Finsing, Poing und Anzing sowie die Stiftung Seniorenhaus in Grafing. Das Beratungsbüro ist im Haus des Pflegestern-Seniorenzentrums an der St.-Georg-Straße in Oberding zu finden.

Die Hilfe der Beratungsstelle ist vielfältig. Wo kann ich mich beraten lassen, wenn ein Elternteil dement ist und ich Unterstützung brauche? Wer hilft, wenn der Alltag im Alter beschwerlicher wird? Wie beantrage ich einen Pflegegrad? „Wir sind als vertraute und zuverlässige Anlaufstation gerade in dieser Zeit sehr wichtig“, sagt Endlicher-Döllel und berichtet: „Wir vermitteln ehrenamtliche Besuchsdienste, um spazieren zu gehen, das Gedächtnis bei Spielen zu trainieren oder sich einfach zu unterhalten. Zudem Einkaufshilfen, Fahrdienste, auch ganz individuelle Hilfen – und wir organisieren parallel dazu Veranstaltungen.“ Außerdem werden Sitzgymnastik, Hausnotruf, Gartenarbeiten, der Kurs „Geistige Fitness“ oder Lebensmittelgutscheine möglich gemacht.

„Der Höhepunkt in diesem Jahr war der Ausflug nach Regensburg“, berichtet Endlicher-Döllel, die die Beratungsstelle mit ihren beiden Kolleginnen Sandra Pollerer und Renate Maucher am Laufen hält. „Mit 55 Senioren fuhren wir zum Mittagessen in die Gaststätte des Bayerischen Museums, anschließend gab es eine Strudelfahrt auf der Donau und Kaffeetrinken.“ Diese Ausflüge seien „immer eine gewisse Herausforderung, weil wir viele Senioren mit Handicap dabei haben. Im Gepäck befinden sich mindestens 30 bis 40 Rollatoren, und zur Reserve nehmen wir immer einen Rollstuhl mit“. Manchmal überschätze der eine oder andere seine eigenen Kräfte, da der Bewegungsradius zuhause doch recht klein sei. So könnten plötzlich auch sehr kurze Strecken nicht mehr bewältigt werden. „Aber das Ergebnis lässt immer alle Strapazen vergessen“, sagt Endlicher-Döllel. „Die Ausflügler sind so dankbar, neue Eindrücke zu bekommen, in Gesellschaft unterwegs zu sein.“

Bei solchen Gelegenheiten würden hin und wieder neue Kontakte geknüpft. „So haben etwa zwei Damen beim Ausflug entdeckt, dass sie gebürtig aus der gleichen Gegend stammen. Sie haben dann weiterhin regelmäßig telefoniert“, sagt Endlicher-Döllel, die das Betreute Wohnen zu Hause in Oberding und Finsing leitet – ein weiteres Angebot unter dem Dach des Pflegesterns. „Dank der Gelder können wir vielen Senioren mit größeren und kleineren Hilfen unter die Arme greifen, ihnen viele Sorgen und Nöte nehmen, aber auch Freude bereiten“, sagt Endlicher-Döllel.

Beratungszeiten

Oberding: montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung und Voranmeldung; Tel. (0 81 22) 9 58 34-20 oder -22; E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de. Finsing: mittwochs und nach Vereinbarung unter Tel. (0 81 21) 22 061-21 oder (0 81 21) 25 62 56; E-Mail: bwzh-finsing@pflegesterngmbh.de.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt die Arbeit der Beratungsstelle für Senioren in Oberding. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.