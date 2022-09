Sieben Millionen Euro für sauberes Wasser

Von: Bernd Heinzinger

Zahlreiche Besucher kamen zur Eröffnung des Wasserwerks am Oberdinger Ortsrand. © Bernd Heinzinger

Der Wasserzweckverband weiht sein neues Werk in Oberding ein und feiert 40. Geburtstag.

Oberding – „Heute feiern wir gleich zwei wichtige Ereignisse“: Mit diesen Worten begrüßte Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke in seiner Funktion als Vorsitzender des Zweckverbands zur Wasserversorgung Moosrain die Gäste in den Räumen des neuen Wasserwerks 1. Dessen Inbetriebnahme wurde an diesem Tag ebenso gefeiert wie auch das 40-jährige Bestehen des Zweckverbands selbst.

Fast sieben Million Euro kostete der Neubau, der das alte Wasserwerk inmitten der Gemeinde Oberding nun am neuen Standort am Ortsrand ersetzen wird. Es beinhaltet unter anderem vier größere und zwei kleinere Wasserbehälter sowie hydraulische Bauteile zum Ausfiltern von Eisen und Mangan. Als Herzstück bezeichnete Mücke die neue Steueranlage, alles verläuft nun hochautomatisiert. Mit dem neuen Werk sei die Wasserversorgung für die kommenden Jahrzehnte gesichert.

Auf den Startknopf drückten (v. l.): Hermann Hofer (2. Bürgermeister Eitting), Rainer Mehringer (Vizelandrat), Ulrike Scharf (Staatsministerin), Bernhard Mücke (BM Oberding), Max Kressirer (BM Finsing), Thomas Bartl (BM Neuching) und Georg Nagler (BM Moosinning). © Bernd Heinzinger

Heute beliefert der Zweckverband 20 500 Haushalte, den Flughafen München und rund 40 000 Menschen in Gewerbebetrieben täglich mit frischem Leitungswasser, wie Mücke stolz erzählte. Zur Geschichte des Zweckverbands berichtete er, dass es die ersten Anstöße schon 1971 gab: „Gegründet wurde er dann am 1. April 1982, denn von der Regierung kam die Ansage, dass sich die Nachbargemeinden um die Wasserversorgung des Flughafens kümmern sollen.“

Der Liefervertrag mit der FMG wurde zum großen finanziellen Vorteil: Beim Wasserwerk 2 in Oberdingermoos übernahm der Flughafen 60 Prozent der Baukosten, beim Neubau des Wasserwerks 1 schoss er rund 2,6 Millionen bei: „Zunächst meinten die Vertreter, dass sie ihren Obolus schon entrichtet hätten, aber nach langen Verhandlungen haben wir doch eine Zusage bekommen“, meinte Mücke dazu.

Der Wasserzweckverband, an den neben Oberding auch die Gemeinden Eitting, Moosinning, Finsing und Neuching sowie eben der Flughafen angeschlossen sind, entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig weiter. Die Länge der Rohrleitungen stieg von 170 Kilometern im Jahr 1982 auf heute 440 Kilometer, die Anschlüsse von 2000 auf 5200. Das Wasser kommt aktuell aus sieben Brunnen, vor 40 Jahren waren es deren zwei. Für die weitere Entwicklung sei das neue Wasserwerk absolut notwendig, so Mücke.

Nach dem kirchlichen Segen durch Diakon August Bauer trat Staatsministerin Ulrike Scharf ans Mikrofon: „Heute ist ein Jubeltag für die Daseinsvorsorge. Dieser Neubau ist ein tolles Element für die Zukunft“, betonte sie. Dass Wasserversorgung und Abwasserentsorgung weiterhin in kommunaler Hand seien, sei immens wichtig: „Zum Glück konnten wir die Ideen zur Privatisierung verhindern.“ Der Wasserzweckverband Moosrain sei ein Musterbeispiel. „Hier herrscht seit nun 40 Jahren hervorragende Qualitätsarbeit mit einem Leitungsnetz, das von der Länge bis zum Gardasee reicht“, sagte Scharf.

Der stellvertretende Landrat Rainer Mehringer berichtete, dass das Wasser aus 150 Metern Tiefe komme, dann aber zwingend von Eisen und Mangan gereinigte werden müsse. Diese Tiefenwasser-Ressourcen seien jedoch endlich, warnte er. Daher sei es wichtig, dass Oberflächenwasser in einer Art Kreislauf wieder der menschlichen Nutzung zugeführt werde.

Vom Flughafen kam Regionalbüroleiter Jochen Flinner nach Oberding. Er bestätigte, dass die FMG seit der Gründung stets einen großen finanziellen Beitrag leiste: „Das ist es uns wert. Denn nichts auf der Welt ist besser als ein Glas klares Leitungswasser.“ Das neue Wasserwerk sei ein Zeichen für gute Nachbarschaft.

Mit dem symbolischen Druck auf den Startknopf eröffneten die Bürgermeister sowie Scharf das neue Wasserwerk 1, ehe man anschließend zum gemütlichen Teil überging und sich auch interessierte Bürger den Neubau beim Tag der offenen Tür anschauen konnten.