Oberding: Sparkurs auf hohem Niveau

Corona setzt selbst dem wohlhabenden Oberding zu – Ab 2023: Goldgrube Gewerbegebiet

Von Markus Schwarzkugler schließen

Sätze wie diesen hätte man noch vor nicht allzu langer Zeit aus dem Mund von Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) nicht unbedingt erwartet: „Man sieht: Wir sind deutlich sparsamer geworden“, bilanzierte er am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung.

Oberding – Für eine Kommune mit gerade mal 6600 Einwohnern sind die Zahlen des Etats für 2022 zwar immer noch beeindruckend. Doch die Pandemie sorgt dafür, dass die Gemeinde von früheren Rekordzahlen aktuell weit entfernt ist.

Gewerbesteuer weit weg von Normalniveau

Hauptgrund ist der coronabedingte Einbruch am Flughafen. Vor der Pandemie hatte die Gemeinde jährlich über 30 Millionen Euro eingestrichen, 2020 lag das Ergebnis nur noch bei knapp sieben Millionen. Für heuer rechnet Kämmerer Georg Neudecker immerhin mit neun Millionen Euro („Wir spielen nach wie vor im Team Vorsicht und hoffen, dass es wieder etwas mehr wird“), was immer noch deutlich weniger ist als ein Drittel zu Normalzeiten.

Kreisumlage knackt 20-Millionen-Marke

Ganz arg ins Kontor schlägt die Kreisumlage, Oberding zahlt gemeinsam mit der Stadt Erding in etwa genauso viel wie alle restlichen Gemeinden, Märkte und die Stadt Dorfen zusammen. „Wir haben die 20-Millionen-Schallmauer durchbrochen“, musste Neudecker berichten. Zum Vergleich: 2020 waren es noch 16,7 Millionen Euro.

Rücklagepolster wird angepackt

Die rekordhohe Abgabe an den Kreis gepaart mit dem Einbruch bei der Gewerbesteuer sorgen dafür, dass die Gemeinde ihre Rücklagen anpackt. Aus den vorhandenen 25 Millionen entnimmt sie 11,6 Millionen Euro, um ihre Investitionen heuer stemmen zu können. Mücke erklärte, dass man diesmal auf die Aufnahme von Krediten verzichte, im Vorjahr habe man sie nicht gebraucht. Und nun würden ja auch die Zinsen langsam wieder ansteigen. Also lieber das Finanzpolster anpacken, was angesichts der Rücklagen kein Problem sei. „Aber man sieht, wie schnell das schmilzt“, gab Mücke zu bedenken. Und niemand wisse, wie sich die Pandemie und die Lage in der Ukraine noch auswirkten.

Heuer braucht es Neudeckers Ansatz zufolge 8,7 Millionen Euro Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Wenn es mit der Gewerbesteuer irgendwann wieder besser laufe, hofft der Kämmerer, sollte es diese Zuführung dann nicht mehr brauchen.

Gesamtsumme: 48,3 Millionen Euro

Oberdings Haushalt 2022 umfasst insgesamt 48,3 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben. Fast genau 30 Millionen mehr betrug das Ergebnis noch 2020. Zwei Drittel davon macht der Verwaltungshaushalt mit den laufenden Kosten aus. Der Vermögenshaushalt mit den Investitionen umfasst 15,8 Millionen Euro – in etwa halb so viel wie 2020.

„Ein großer Brocken“ schlummert in Schwaig

Eine dicke Zahl, die fast so hoch ist wie der gesamte Etat heuer, steht in Neudeckers Ansatz für die Finanzplanung 2023. Im Gewerbegebiet Eichenstraße Ost in Schwaig rechnet er mit Einnahmen von 43,7 Millionen Euro aus Grundverkäufen. „Das wäre ein großer Brocken, wenn das nächstes Jahr alles verkauft wird“, blickte Neudecker voraus. Bekanntlich hat die Gemeinde ein großes Firmen-Casting in den Gemeinderatssitzungen gestartet, bei dem sich schon zahlreiche Unternehmer vorgestellt haben. Das Interesse ist groß. Die Gemeinde wird noch Grund dazukaufen – 2023 für rund 13,7 Millionen Euro.

Rathaus und Bauhof

Doch zurück zum laufenden Jahr. „Ein dicker Brocken“, so Neudecker, ist der Rathaus-Neubau. Aktuell läuft dafür noch der städtebauliche Wettbewerb. Knapp 250 000 Euro sind für heuer noch – als Rest aus dem Vorjahr – im Etat eingeplant. Mit dem Bau konkret wird es dem groben Ansatz zufolge in den Jahren 2024 und 2025, wenn zwei respektive 7,5 Millionen Euro angesetzt sind.

Rund 250 000 Euro an Resten aus dem Vorjahr stehen außerdem für den neuen Bauhof im Etat. Neudecker zufolge sollen heuer immerhin der Abbruch und die ersten Sanierungsarbeiten an der Aufkirchener Schiffshalle starten. Kommendes Jahr setzt der erfahrene Finanzexperte dann schon 1,7 Millionen Euro für den Bau an, 2024 nochmal eine Million.

Gerätehaus für die Feuerwehr

Der Bau des Schwaiger Feuerwehr-Gerätehauses wird dem Zahlenwerk zufolge 2023 (1,0 Mio. €) und 2024 (1,8 Mio. €) konkreter. Wie etwa auch beim Bauhof sind diese Ansätze vor dem Hintergrund der aktuellen Baupreis-Entwicklung jedoch mit Vorsicht zu genießen, warnte Neudecker.

Für die Finanzierung der Grund- und Mittelschule steht heuer inklusive der Reste aus dem Vorjahr noch eine gute Million im Plan. Gut 800 000 Euro fallen darüber hinaus noch für die Schulsportanlage an. Die Abrechnungen dafür nehmen aber noch Zeit in Anspruch.

Für die Erschließung des Baugebiets westlich der Herrnstraße in Niederding sollen heuer 800 000 Euro fließen. Das Thema Straßensanierung dominiert die anstehende Großbaustelle an der Oberdinger Moosstraße (800 000 € plus Reste in Höhe von 300 000 €). Mit diesen Arbeiten verknüpft ist wie berichtet der Neubau der Brücke über die Dorfen (mit Resten weitere 540 000 €).

Wie teuer kommt Schwaigerloh?

Der Ausbau der Kreisstraße ED 5 schlägt Neudecker zufolge erst 2023 so richtig durch, dann hat er für den Anteil der Gemeinde 2,2 Millionen Euro angesetzt. Für die neue Park-and-Ride-Anlage am neuen S-Bahn-Halt in Schwaigerloh setzt Neudecker für kommendes Jahr zwei Millionen Euro an Ausgaben an, eine Million kann man davon dank Zuschüssen abziehen. „Aber ich traue mich jetzt noch nicht zu sagen, ob die Anlage dann drei oder fünf Millionen oder was auch immer kosten wird“, betonte Neudecker.

Zu seiner Vorstellung hatten die Räte wie gewohnt wenig Diskussionsbedarf. Der Haushaltsentwurf wurde einstimmig gebilligt.