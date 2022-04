Sportliches Jubelpaar

Von: Bernd Heinzinger

Gratulierten zur Goldenen Hochzeit von Dorit und Michael Georg (M.) Bürgermeister Bernhard Mücke (l.) und Landrat Martin Bayerstorfer (r.). © Bernd Heinzinger

Oberding - TuS-Gründer Dorit und Michael Georg aus Oberding feiern ihre Goldene Hochzeit.

Bei bester Gesundheit feierten Dorit und Michael Georg aus Oberding ihre Goldene Hochzeit. Zum Gratulieren kamen auch Bürgermeister Bernhard Mücke und Landrat Martin Bayerstorfer.

Aufgewachsen sind die Jubilare beide in München. Sie lernten sich im ehemaligen In-Lokal „Tangente“ in Schwabing kennen. Der heute 76-Jährige arbeitete damals als Kameraassistent und nebenbei als DJ und war daher viel im Nachtleben unterwegs. Zwischen ihm und Dorit (83) sei es zwar keine Liebe auf den ersten Blick gewesen, wie beide lachend verkünden. Es dauerte aber nur ein paar Monate, bis sie Ende 1971 ein Paar wurden, und bereits am 4. April 1972 läuteten die Hochzeitsglocken.

Die beiden wohnten zunächst in Milbertshofen, doch sie vemissten Bäume in der Umgebung, daher suchten sie sich zusammen mit ihrem mittlerweile geborenen Sohn Manuel etwas auf dem Land und wurden zunächst in Notzing fündig. Über eine weitere Station in Aufkirchen baute sich das Ehepaar schließlich 2001 ihr eigenes Heim in Oberding.

Beruflich stieg Michael Georg im Jahr 1980 zum Kameramann auf und zeigte sich dabei für diverse bekannte Serien wie „Derrick“, „Der Alte“ oder „Polizeiinspektion 1“ verantwortlich. Die Filmbranche lag ihm in den Genen, dennsein Vater Konrad besetzte unter anderem schon die Hauptrolle in der Serie „Kommissar Freytag“.

Dorit Georg arbeitete ebenfalls in der Medienbranche, war unter anderem Anzeigenleiterin im Verlag Moderne Industrie. Was beide ebenfalls vereint: der Sport. Dabei hinterließen sie große Spuren in der Gemeinde Oberding, denn im Jahr 1976 gründeten sie mit einigen anderen mit dem TuS den heute größten Verein im Ort.

Michael Georg führte diesen 25 Jahre lang als erster Vorsitzender, seine Frau leitete lange die Leichtathleten, aus denen die heutige Gymnastikabteilung entstand. Die Jubilarin engagierte sich zudem sozial, gründete die Spatzennestgruppe in Oberding. Auch die Seniorengruppe, die sich einmal im Monat zu Gesellschaftsspielen trifft, entstand auf ihre Initiative.

Politisch engagierten sich beide ebenfalls, Michael Georg gründete einst die Junge Union, führte die CSU viele Jahre als Vorsitzender. Als Verdienst dafür bekam er die Bürgermedaille in Silber.

Immer traten beide als Team auf, verstanden sich häufig blind. Auf die Frage, was sie an ihrem Michael am meisten schätze, meinte Dorit Georg: „Es ist seine Genauigkeit und seine Ehrlichkeit.“ Lachend fügte sie an: „Und er kann gut mit Geld umgehen.“ Der Jubilar beschrieb seine Frau als „zuverlässige, freundliche und immer perfekte Ehefrau und Mutter“: „Außerdem ist sie die Handwerkerin im Haus.“

Die beiden genießen heute ihren Ruhestand. Damit es nicht allzu still im Haus wird, dafür sorgt allerdings die vierjährige Hündin Mary. Mit ihr gehen beide gerne Gassi durch den Ort. Schon bald soll es auch wieder ein bisschen weiter weg gehen, ein Urlaub in Österreich ist geplant. Am meisten wünschen sich die beiden vor allem eines: weiterhin gute Gesundheit. BERND HEINZINGER