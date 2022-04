Kirchturm in Schwaig: Gemeinde zahlt Sanierungszuschuss nur, wenn das Storchennest zurückkehrt

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Ein Storch auf dem Schwaiger Kirchturm. Aktuell findet er dort kein Nest. © HR

Die Katholische Kirchenstiftung St. Korbinian in Schwaig erhält von der Gemeinde Oberding einen Zuschuss für die Fassadenrenovierung des Kirchturms – aber nur, wenn die Ortschaft oben auf dem Kirchturm wieder ein Storchennest anbringen darf. Das machte der Gemeinderat zur Voraussetzung.

Schwaig – Der Zuschuss beträgt zehn Prozent der Kosten von rund 80 000 Euro, also 8000 Euro. Zu den Arbeiten gehört ein neuer Fassadenanstrich mit Ausbesserung der beschädigten Putzstellen. Außerdem werden der Blitzschutz ergänzt und Schallschutzlamellen instandgesetzt. Nicht zuletzt das Gerüst für die Arbeiten kostet so einiges. Außerdem wird der Kaiserstiel, also die innere Spitze der Turmkonstruktion, zur Befestigung des frisch renovierten Turmkreuzes erneuert.

Gemeinderat Rainer Hellinger aus Schwaig schlug vor, den Zuschuss ans Nest zu koppeln. Er berichtete, dass es das schon seit Jahren nicht mehr gebe, es davor aber 40, 50 Jahre existiert habe. „So ein Storch gfreit halt jeden“, findet er. Wie er berichtete, waren Störche in den vergangenen Jahren immer wieder vor Ort, um – vergebens – nach dem Nest auf dem Kirchturm zu suchen. Das Nest gehört Hellinger zufolge jetzt oder nie auf den Turm, da nun ja das Gerüst für die Fassadenarbeiten steht. mas